Οι ενημερωτικές εκπομπές του ΣΚΑΪ στην πρώτη θέση και το Σαββατοκύριακο

Σαρωτικό ξεκίνημα έκανε η Φαίη Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ με το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της εκπομπής «Καλημέρα». Το τηλεοπτικό κοινό υποδέχτηκε με ενδιαφέρον την ενημερωτική εκπομπή στην πρεμιέρα της τοποθετώντας την στην πρώτη θέση της τηλεθέασης τόσο στο γενικό σύνολο του κοινού με ποσοστό 30,5% όσο και στο δυναμικό κοινό με ποσοστό 17,1%.

Η πρωτιά του Σαββάτου συνεχίστηκε και με τους «Δεκατιανούς», Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη οι οποίοι ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης τόσο στο γενικό σύνολο του κοινού με ποσοστό 27% όσο και στο δυναμικό κοινό με ποσοστό 22%.

Το ενδιαφέρον του κοινού για τις δύο ενημερωτικές εκπομπές του ΣΚΑΪ διατηρήθηκε και την Κυριακή με την εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη να παραμένει στην πρώτη θέση με ποσοστό 26,9% στο γενικό σύνολο του κοινού και 17,6% στο δυναμικό κοινό. Το ίδιο ίσχυσε και για την εκπομπή «Οι Δεκατιανοί» που ήταν πρώτοι με μέσο όρο 21,5 στο γενικό σύνολο και 17,5% στο δυναμικό κοινό.

Η πρωτιά όμως ήταν συνολική για τον ΣΚΑΪ την Κυριακή με τον σταθμό να βρίσκεται στην πρώτη θέση της τηλεθέασης για το γενικό σύνολο του κοινού με ποσοστό 10,6%.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.