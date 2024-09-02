Τα τελευταία 4 χρόνια, οι δημιουργοί μίας από τις πλέον πιο αγαπημένες σειρές του κοινού, δίνουν μαζί μας σταθερό ραντεβού στα τέλη του καλοκαιριού, ώστε να βάλουν τέλος στην αγωνία μας και να μας χαρίσουν τις νέες περιπέτειες της πιο αταίριαστης, αλλά συνάμα αχώριστης τριάδας.

Φυσικά, αναφερόμαστε στο «Only murders in the building», η λίστα επεισοδίων του οποίου πρόσφατα εμπλουτίστηκε με την «πρεμιέρα» του πολυαναμενόμενου τέταρτου κύκλου του. Και όπως βέβαια οι φαν του OMITB (ο τίτλος εν συντομία), γνωρίζουν, η σειρά αυτή δεν είναι binge-watching approved, αφού τα επεισόδια δεν βγαίνουν όλα μαζί, αλλά θα ανεβαίνουν ένα τη φορά στο Disney+, κάθε Τρίτη.

Έτσι, τον νέο δολοφόνο που θα μας απασχολήσει και τα κίνητρά του θα τα μάθουμε κάπου στα τέλη του Οκτώβρη, όταν αισίως ανέβει και το 8ο και τελευταίο επεισόδιο της. Μέχρι τότε, και έχοντας το πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν φρέσκο στο μυαλό μας, ας δούμε τι γεύση μας άφησε, αλλά και τι έχουμε να περιμένουμε από τα επόμενα επεισόδια.

