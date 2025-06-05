Σε επίδειξη μόδας πέτυχαν οι κάμερες την Τζένη Μπαλατσινού μιας και τη διοργάνωνε για 7η χρονιά η ίδια και η ομάδα της, το Hautes Grecians, για τις ανάγκες του συλλόγου ΕΛΙΖΑ, στην πρεσβευτική κατοικία της Νοτίου Αφρικής.

Η σύζυγος του υπουργού Βασίλη Κικίλια ρωτήθηκε φυσικά για την πρόβα νυφικού της κόρης της, Αμαλίας Κωστοπούλου, η οποία ανέβασε ένα σχετικό βίντεο στο TikTok.

Επέλεξε με ευγένεια πάντα να «κόψει» τους δημοσιογράφους για το θέμα λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας. Είναι μια προσωπική στιγμή της κόρης μου, αλλά και της οικογένειάς μου, δεν θα ήθελα να μοιραστώ τίποτα πάνω σε αυτό».

Στη συνέχεια, ρωτήθηκε για το GNTM, ένα παιχνίδι όπου έχουμε δει και την ίδια.

«Δεν ανυπομονώ να δω αυτή την στιγμή τίποτα, γιατί δεν έχω χρόνο. Χαίρομαι που επιστρέφει, να δεν το ήξερα, με ενημερώσατε τώρα. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είναι πολύ όμορφη, πολύ γλυκό κορίτσι και θεωρώ ότι θα τα πάει πολύ καλά».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.