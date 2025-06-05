Big Brother

Ο Χρήστος Ντεντόπουλος είναι ένας από τους πιο δυναμικούς και δύσκολους χαρακτήρες του σπιτιού. Ο παίκτης έχει καταφέρει να είναι πολύ αγαπητός σε αρκετούς, αλλά και πολύ μισητός για άλλους.

Ωστόσο, αυτό που πρέπει να το αναγνωριστεί σίγουρα από όλους είναι ότι έχει χαρίσει μερικές από τις πιο αστείες στιγμές και ατάκες στο παιχνίδι.

Άλλη μια τέτοια χάρισε απλόχερα στη Ζωή, όταν μιλώντας για τον άντρα που πιθανά κάποια στιγμή θα αποκτήσει, ανέφερε:

«Δεν λυπάμαι τον άνδρα σου, αυτός καλά να πάθει, την πεθερά σου λυπάμαι».

