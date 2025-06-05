Στις 5 Ιουνίου του 1956, ο «Βασιλιάς» του Rock and Roll εμφανίστηκε στο αμερικανικό τηλεοπτικό σόου The Milton Berle Show και έγραψε ιστορία. O Έλβις Πρίσλει παρουσίασε στην εκπομπή την κορυφαία επιτυχία του, "Hound Dog" (κυνηγόσκυλο) - το καλύτερο ροκ τραγούδι όλων των εποχών όπως έχει χαρακτηριστεί - και σκανδάλισε το σεμνότυφο κοινό της εποχής με το τολμηρό κούνημα των γοφών του.

Η εμφάνισή του θεωρείται ορόσημο για τη σεξουαλική επανάσταση στο ροκ εν ρολ.

Μάλιστα, η συντηρητική αμερικανική κοινωνία είχε εξαγριωθεί με τις «προκλητικές» και «ζωώδεις» φιγούρες του Έλβις σε τέτοιο βαθμό, που η Καθολική Εκκλησία κατήγγειλε τότε στο FBI ότι ο Έλβις Πρίσλεϊ αποτελούσε απειλή για την κοινωνία και την αμερικανική ασφάλεια!

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, στην επόμενη τηλεοπτική εκτέλεση του «Κυνηγόσκυλου» ο Έλβις Πρίσλει εμφανίστηκε φορώντας σμόκιν και τραγουδώντας μαζί με ένα σκυλί ράτσας Μπάσετ, που φορούσε καπέλο – μία από τις πιο αστείες στιγμές στην ιστορία της τηλεόρασης.

Μάλιστα, ο ίδιος ο Πρίσλεϊ δήλωσε αργότερα ότι αυτή η εμφάνιση ήταν «η πιο γελοία της καριέρας του».

Πηγή: skai.gr

