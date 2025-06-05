Big Brother: Ξέφυγε η κατάσταση με τη Ζωή - Την ξάπλωσε με τάκλιν! (Βίντεο)

Η Ζωή Ασουμανάκη είναι η μοναδική παίκτρια που έχει καταφέρει να είναι από το ξεκίνημα και κάθε Κυριακή, υποψήφια προς αποχώρηση. Οι καβγάδες καθημερινοί και οι κόντρες δεν δείχνουν να οδηγούν πουθενά.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι το τάκλιν με το οποίο την ξάπλωσε ο Γιώργος δεν ήταν τόσο αθώο.

Όλα ξεκίνησαν με τη νέα αποστολή του BB. Οι συγκάτοικοι έπρεπε μέσα σε 20 λεπτά να καθαρίσουν το μπάνιο από τεράστιο όγκο αφρού.

Η αποστολή δεν πήγε πολύ καλά, όμως αυτό δεν πτόησε τον πρώην ποδοσφαιριστή να κάνει αναπαράσταση γηπεδικού πανηγυρισμού, τσουλώντας με φόρα πάνω στα πλακάκια.

Η κίνηση αυτή όμως κατέληξε να μοιάζει περισσότερο με τάκλιν, το οποίο είχε τελικό αποδέκτη τη Ζωή.

Αφού την εξουδετέρωσε στο βρεγμένο πάτωμα, τη ρώτησε με αγωνία αν είναι καλά.

Πηγή: skai.gr

