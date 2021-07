Σε μία κίνηση που… σίγουρα δεν θα προκαλέσει αναίτια προσοχή στα παιδιά όταν έρθει η ώρα να πάνε στο σχολείο προχώρησε μία μητέρα στη Νέα Ζηλανδία, αφού τους έδωσε τα ονόματα Metallica, Slayer και Pantera.

Την είδηση μετέδωσε ο δημοσιογράφος και σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ, David Farrier στο twitter που τόνισε ότι έχει δει τα πιστοποιητικά και δεν είναι απλά μία φήμη. «Δεν είναι εύκολο να μεγαλώνεις τρεις από τις πιο heavy μπάντες του κόσμου» του είπε η μητέρα που το πήγε και ένα βήμα παρακάτω αφού στο παιδί με το όνομα Metallica έδωσε και το μεσαίο όνομα …and Justice for all.

Ο δημοσιογράφος επικοινώνησε με το αρμόδιο γραφείο ονοματοδοσίας για να δει αν υπάρχουν περιορισμοί στα ονόματα που μπορούν να δώσουν οι γονείς στα παιδιά τους και η απάντηση που πήρε είναι ότι επιτρέπονται όλα εκτός και αν είναι προσβλητική λέξη ή λέξη που να παραπέμπει σε επίσημο τίτλο ή αξίωμα. Με λίγα λόγια μπορείς να δώσεις στο παιδί σου το όνομα Dimmu Borgir αλλά όχι να το πεις μ@λακα ή βασιλιά ή πριγκίπισσα.

