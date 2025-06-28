Mel Gibson: Στο Άγιον Όρος για προσκύνημα ο Χολιγουντιανός σταρ

Στο Άγιο Όρος βρέθηκε ο Mel Gibson. O Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός, με ρίζες από την Αυστραλία, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του δύο βραβεία Όσκαρ (καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας) για την ταινία Breaveheart, απαθανατίστηκε κατά την επίσκεψή του στη Μονή Χιλανδαρίου.

Η μετάβασή του σε ένα από τα ιστορικότερα μοναστήρια της Ορθοδοξίας αναδεικνύει την μακρόχρονη πνευματική του αναζήτηση και την σύνδεσή του με τον χριστιανισμό ενώ φαίνεται πως σχετίζεται και με την νέα του ταινία με τίτλο Η Ανάσταση του Χριστού, η παραγωγή της οποίας ξεκινάει τον Αύγουστο.

Πάντως, σε πρόσφατη συνέντευξή του ο 69χρονος Gibson, που θεωρείται βαρύ αρσενικό και έχει συμπεριληφθεί σε ουκ ολίγες λίστες με τους πιο όμορφους και σέξυ άνδρες του πλανήτη, αναφέρθηκε εκτενώς στην σύγκρουσή του με την βιομηχανία του Χόλλυγουντ, όταν αποφάσισε να σκηνοθετήσει την ταινία Τα Πάθη του Χριστού το 2004. Όπως αποκάλυψε, δέχθηκε σφοδρή κριτική και πίεση, με πολλούς να τον κατηγορούν ή να τον απομονώνουν επαγγελματικά εξαιτίας της δημόσιας έκφρασης της πίστης του.

Θρήσκος και υπερσυντηρητικός, σύμφωνα με δήλωσή του, ο Gibson έχει αποκτήσει εννέα παιδιά. Επτά από τον πολύχρονο γάμο του (1980-2006) με την Αυστραλέζα νοσηλεύτρια Robyn Moore και από ένα με τις κατά καιρούς συντρόφους του, την Ρωσίδα μουσικό Οξάνα Oksana Grigorieva και την Αμερικανίδα σεναριογράφο Rosalind Ross, με την οποία είναι σε σχέση μέχρι σήμερα αν και έχει τα μισά του χρόνια.

