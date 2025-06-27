Big Brother: Η αποχώρηση του Ανδρέα Μπαρόλα και όλα όσα αποκάλυψε στο skai.gr

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Ο Ανδρέας Μπαρόλας ήταν εκείνος που αποχώρησε από το σπίτι του Big Brother, χωρίς να καταφέρει να εξασφαλίσει μια θέση στην τελική δεκάδα. Στο πλατό, εμφανώς αιφνιδιασμένος, έμαθε πως ένας από τους υποψήφιους που τον ψήφισαν ήταν ο Γιώργος Αντωνιάδης, λέγοντας με έκπληξη «πέφτω από τα σύννεφα».

Σε αποκλειστικές του δηλώσεις στο skai.gr, ο Ανδρέας Μπαρόλας μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με τη Χριστίνα, με την οποία ήρθαν αρκετά κοντά μέσα στο σπίτι.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως μετανιώνει για τον τρόπο που χειρίστηκε τη σχέση του με τη Ζωή, αναγνωρίζοντας κάποια πράγματα. Λίγο πριν αποχωρήσει, πλησίασε τον Χρήστο Γκικουρία και του ψιθύρισε κάτι. Τι του είπε και ποιοι παίκτες πιστεύει πως θα καταφέρουν να βρεθούν στον μεγάλο τελικό;

Πηγή: skai.gr

