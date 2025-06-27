Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Big Brother: Μια επεισοδιακή ψηφοφορία μέσα σε ένα άκρως εκρηκτικό κλίμα στο σπίτι - Βίντεο

Κάθε λεπτό φέρνει νέα δεδομένα στο σπίτι του Big Brother - Όλες οι εξελίξεις σε αληθινό χρόνο μέσα από το live streaming στο skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID

Big Brother

Η ώρα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των υποψηφίων προς αποχώρηση έχει φτάσει. Πώς θα επηρεάσουν τα χθεσινά γεγονότα την ψηφοφορία;

Η φάρσα στον Χρήστο Γκικουρία έφερε την αντίδρασή του, η οποία κόστισε στον εβδομαδιαίο προϋπολογισμό για αγορές στο σπίτι του Big Brother.

Η Nancy Tawby έχει στεναχωρηθεί από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σε εκείνη και τον Χρήστο Γκικουρία  και του ζητάει να μιλήσουν. 

Τα τραγούδια της Ζωής Ασουμανάκη έχουν εκνευρίσει τον Νίκο Ζαφειράκη, ο οποίος διαμαρτύρεται και ζητάει ησυχία στο σπίτι. Στα παράπονά του εκείνη αντιδρά και βρίσκει την απρόσμενη υποστήριξη της Μαρικέλλυ και της Nancy, οι οποίες στήνουν ένα αυτοσχέδιο πάρτι με χορούς και τραγούδια.  

Ο Χρήστος Γκικουρίας πιστεύει πως κάποιοι μέσα στο σπίτι στήνουν ψηφοφορίες και το συζητάει με τη Φένια Νικολαΐδη και τη Χριστίνα Παπαδέλλη, οι οποίες μετά από πιέσεις του δίνουν ένα όνομα…

Το κλίμα είναι εκρηκτικό και η Nancy με τη Χριστίνα ξεκινούν ένα καυγά στον οποίο σταδιακά εμπλέκονται ο Γιώργος Αντωνιάδης και η Μαρικέλλυ.

Όταν ολοκληρώνεται η διαδικασία της ψηφοφορίας, τέσσερις συγκάτοικοι βρίσκονται συνυποψήφιοι με τη Φένια και τη Nancy...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Big Brother ΣΚΑΪ τηλεόραση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
66 0 Bookmark