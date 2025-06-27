Big Brother: Μια επεισοδιακή ψηφοφορία μέσα σε ένα άκρως εκρηκτικό κλίμα στο σπίτι - Βίντεο

Η ώρα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των υποψηφίων προς αποχώρηση έχει φτάσει. Πώς θα επηρεάσουν τα χθεσινά γεγονότα την ψηφοφορία;

Η φάρσα στον Χρήστο Γκικουρία έφερε την αντίδρασή του, η οποία κόστισε στον εβδομαδιαίο προϋπολογισμό για αγορές στο σπίτι του Big Brother.

Η Nancy Tawby έχει στεναχωρηθεί από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σε εκείνη και τον Χρήστο Γκικουρία και του ζητάει να μιλήσουν.

Τα τραγούδια της Ζωής Ασουμανάκη έχουν εκνευρίσει τον Νίκο Ζαφειράκη, ο οποίος διαμαρτύρεται και ζητάει ησυχία στο σπίτι. Στα παράπονά του εκείνη αντιδρά και βρίσκει την απρόσμενη υποστήριξη της Μαρικέλλυ και της Nancy, οι οποίες στήνουν ένα αυτοσχέδιο πάρτι με χορούς και τραγούδια.

Ο Χρήστος Γκικουρίας πιστεύει πως κάποιοι μέσα στο σπίτι στήνουν ψηφοφορίες και το συζητάει με τη Φένια Νικολαΐδη και τη Χριστίνα Παπαδέλλη, οι οποίες μετά από πιέσεις του δίνουν ένα όνομα…

Το κλίμα είναι εκρηκτικό και η Nancy με τη Χριστίνα ξεκινούν ένα καυγά στον οποίο σταδιακά εμπλέκονται ο Γιώργος Αντωνιάδης και η Μαρικέλλυ.

Όταν ολοκληρώνεται η διαδικασία της ψηφοφορίας, τέσσερις συγκάτοικοι βρίσκονται συνυποψήφιοι με τη Φένια και τη Nancy...

Πηγή: skai.gr

