Ο διάσημος Αμερικανός κωμικός και παραγωγός Άνταμ Σάντλερ επιστρέφει στην stand up κωμωδία και ετοιμάζεται για μια εκτεταμένη περιοδεία με τίτλο «Adam Sandler: You're My Best Friend».

Η νέα περιοδεία περιλαμβάνει 30 παραστάσεις σε διάφορες αμερικανικές πόλεις, ξεκινώντας στις 5 Σεπτεμβρίου από το Τζάκσονβιλ στη Φλόριντα. Στη συνέχεια θα ταξιδέψει σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Τορόντο, το Σικάγο, η Ινδιανάπολη, η Ομάχα, το Σιάτλ, η Ουάσινγκτον και το Πόρτλαντ. Οι δύο τελευταίες παραστάσεις θα πραγματοποιθούν στο εντυπωσιακό Fontainebleau του Λας Βέγκας την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου και το Σάββατο 1 Νοεμβρίου.

Η γενική διάθεση των εισιτηρίων ξεκίνησε χθες μέσω του Ticketmaster.

Η νέα περιοδεία, που υποστηρίζεται από τη Live Nation, ακολουθεί τις sold-out εμφανίσεις του, το 2022 και το 2023, σύμφωνα με το Deadline.

Εκτός από την περιοδεία, ο σταρ θα πρωταγωνιστήσει στο επερχόμενο σίκουελ «Happy Gilmore 2» που θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 25 Ιουλίου και στη μεγάλη οθόνη, στη νέα ταινία του Νόα Μπόμπακ (Noah Baumbach) «Jay Kelly». Συμπρωταγωνιστεί με τον Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney) και αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 14 Νοεμβρίου, πριν γίνει διαθέσιμη για streaming στην πλατφόρμα, στις 5 Δεκεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

