Η Μαίρη Βιτινάρος είχε γενέθλια χθες και δεν είχε σκοπό να κάνει κάτι ιδιαίτερο καθώς συνδύαζε δουλειά με διασκέδαση όντας καλεσμένη σε ένα επαγγελματικό beauty trip.

Η εντυπωσιακή Ελληνοαυστραλή –που έκλεισε τα 31- εργάζεται στον χώρο του modeling από τα 17 της και ήταν μια δουλειά που την έφερε στη χώρα της καταγωγής της αλλά δεν ήταν η δουλειά που την κράτησε εδώ.

«Ήρθα στην Ελλάδα για το GNTM, αλλά τώρα αποφάσισα να μείνω εδώ. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα εδώ, έχετε ωραία ζωή. Οι Έλληνες ξέρουν να ζουν, έχουν ισορροπία στη ζωή τους» είχε πει πριν από έναν περίπου χρόνο στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και συνέχιζε:

«Στην Αυστραλία και στην Αμερική είναι πάρα πολύ στο τρέξιμο. Δουλεύουν πάρα πολύ, εδώ υπάρχει ισορροπία. Οι Έλληνες είναι ζεστοί άνθρωποι. Πας για καφέ, ο τρόπος, η κουλτούρα, το φαγητό. Είσαι κοντά στις παραλίες που είναι πολύ όμορφες».

Και πλέον έχει αποκτήσει και φίλες. Και μάλιστα και επώνυμες φίλες. Όπως η Τέα Πρέλεβιτς και η Αθηνά Οικονομάκου που επίσης βρίσκονταν σε αυτό το ταξίδι μαζί της. Και της ευχήθηκαν τα χρόνια πολλά με μια τούρτα έκπληξη. Και αν κρίνουμε από τα βίντεο που είδαμε το ευχαριστήθηκε πολύ!

