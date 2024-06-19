Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor 2024: Τελευταίο έπαθλο επικοινωνίας - Δείτε το trailer

Η νίκη του Φάνη στο τρίτο αγώνισμα ατομικής ασυλίας τού έδωσε αυτομάτως το εισιτήριο για τα live της Αθήνας

Survivor

Η νίκη του Φάνη στο τρίτο αγώνισμα ατομικής ασυλίας τού έδωσε αυτομάτως το εισιτήριο για τα live της Αθήνας. Μετά την ψήφιση του Ντάνιελ και η Κατερίνα πέρασε απευθείας στον ημιτελικό.

Στο χθεσινό τελευταίο αγώνισμα ασυλίας οι Survivors φορτίστηκαν συναισθηματικά καθώς ξέρουν πως βρίσκονται στην τελική ευθεία του παιχνιδιού. 

Survivor

Survivor

Απόψε οι Survivors συναντούν τους Τούρκους All Star σε ένα αγώνισμα με έπαθλο την επικοινωνία. Είναι η τελευταία φορά που βρίσκονται μαζί σε στίβο μάχης και δύο νέες ομάδες θα διαμορφωθούν για αυτό τον αγώνα.

Survivor

Survivor

Το πολυπόθητο έπαθλο θα φέρει τους νικητές πιο κοντά στους δικούς τους ανθρώπους λίγο πριν την επιστροφή τους στην Ελλάδα. Ποια ομάδα θα πάρει τη νίκη;

SURVIVOR
Κυριακή έως Πέμπτη 
στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

#SurvivorGR
Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece
Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece
Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Survivor 2024
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark