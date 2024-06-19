Η νίκη του Φάνη στο τρίτο αγώνισμα ατομικής ασυλίας τού έδωσε αυτομάτως το εισιτήριο για τα live της Αθήνας. Μετά την ψήφιση του Ντάνιελ και η Κατερίνα πέρασε απευθείας στον ημιτελικό.
Στο χθεσινό τελευταίο αγώνισμα ασυλίας οι Survivors φορτίστηκαν συναισθηματικά καθώς ξέρουν πως βρίσκονται στην τελική ευθεία του παιχνιδιού.
Απόψε οι Survivors συναντούν τους Τούρκους All Star σε ένα αγώνισμα με έπαθλο την επικοινωνία. Είναι η τελευταία φορά που βρίσκονται μαζί σε στίβο μάχης και δύο νέες ομάδες θα διαμορφωθούν για αυτό τον αγώνα.
Το πολυπόθητο έπαθλο θα φέρει τους νικητές πιο κοντά στους δικούς τους ανθρώπους λίγο πριν την επιστροφή τους στην Ελλάδα. Ποια ομάδα θα πάρει τη νίκη;
