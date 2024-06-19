Βλέπετε τα γενέθλια του Γιάννη Λιάγκα ήταν τον Απρίλιο μέσα στις διακοπές του Πάσχα.

Η μαμά Φαίη Σκορδά λοιπόν αποφάσισε να το γιορτάσουν αργότερα συνδυάζοντας τα γενέθλια με την αποφοίτηση του γιου της από την 1η Γυμνασίου. Με το που ολοκληρώθηκαν λοιπόν οι εξετάσεις και πλέον ούτε ο Γιάννης, ούτε οι φίλοι του είχαν τέτοιου είδους υποχρεώσεις και άγχος, ήρθε να ώρα να το γιορτάσουν.

Στον χώρο υπήρχαν δύο εντυπωσιακές τούρτες. Μία γενεθλίων, ο αριθμός 13 που είναι και η ηλικία του μεγάλου γιου της Φαίης Σκορδά και του Γιώργου Λιάγκα και μία αποφοίτησης για το τέλος της πρώτης τάξης του Γυμνασίου.

