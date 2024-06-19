Normani: Μας δείχνει ποια είναι στο άλμπουμ της «Dopamine» - Πάρτε μια γεύση…

Κυκλοφόρησε το άλμπουμ της και είναι καλό. Η πρώην τραγουδίστρια των Fifth Harmony, Normani, επέστρεψε στον κόσμο της μουσικής με τον νέο της δίσκο, «Dopamine», το πρώτο της ολοκληρωμένο project από τότε που το girl group που την ανέδειξε σε αστέρι διαλύθηκε το 2018.

Το άλμπουμ ορίζει τον χαρακτηριστικό ήχο της Normani, ο οποίος έχει τις ρίζες του στην R&B, με επιρροές από την ποπ και τη ροκ. Σε ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο project, η σταρ αποκαλύπτει προσωπικές λεπτομέρειες για μια «σχέση καταστάσεων» και αγκαλιάζει το σεξ με έναν ενδυναμωτικό και παιχνιδιάρικο τρόπο. Παρακαλεί τον ακροατή της, πολλές φορές, να πηδήξει από την καρέκλα του και να χορέψει.

Αν και ο δίσκος μπορεί να έχει και κάποια «αδύνατα» σημεία, σε γενικές γραμμές χρησιμεύει ως μια ηχηρή δήλωση ότι η Normani εξακολουθεί να είναι αυτό το κορίτσι, εκείνο του οποίου η αυτοπεποίθηση είναι τόσο εκφοβιστική όσο και εμπνευσμένη.

Αυτό το άλμπουμ έρχεται μετά από μια σειρά προσωπικών προκλήσεων για τη Normani, της οποίας οι γονείς πάλεψαν και οι δύο με τον καρκίνο στα χρόνια που πέρασαν από τη θητεία της με το συγκρότημα Fifth Harmony. Όπως είναι λογικό, χρειάστηκε χρόνο για να αναπτύξει τον ήχο της λόγω διαφόρων εμποδίων.

Το τραγούδι της «Wild Side» με τη συμμετοχή της Cardi B, το οποίο έγινε τεράστια επιτυχία το 2021, ολοκληρώνει το άλμπουμ.

