Matt Damon-Ben Affleck: «Απαγορεύουν» στον Τραμπ να χρησιμοποιεί πλάνα για την εκστρατεία του από την ταινία «Air»

Η εταιρεία παραγωγής του Ματ Ντέιμον και του Μπεν Άφλεκ κάλεσε τους υπεύθυνους της καμπάνιας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ και νυν προεδρικού υποψήφιου, Ντόναλντ Τραμπ, να σταματήσουν να χρησιμοποιούν πλάνα από την πρόσφατη ταινία τους «Air».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε βίντεο ταινίας στην πλατφόρμα του Truth Social που περιελάμβανε μονόλογο από την ταινία της Amazon που σκηνοθέτησε ο Άφλεκ με πρωταγωνιστή τον Ντέιμον, ο οποίος υποδύεται τον εκπρόσωπο μάρκετινγκ και πωλήσεων της Nike, Σόνι Βακάρο.

«Τα χρήματα μπορούν να αγοράσουν σχεδόν τα πάντα», ακούγεται να λέει ο Ματ Ντέιμον στο στιγμιότυπο, καθώς προβάλλονται πλάνα με τον Τραμπ. «Δεν μπορεί να σου αγοράσει την αθανασία – που πρέπει να κερδίσεις». Σε λεζάντα αναγράφεται «Κάντε την Αμερική Μεγάλη ξανά» και υπάρχει επίσης σύνδεσμος για τους υποστηρικτές που θέλουν να κάνουν δωρεές στην καμπάνια.

Εκπρόσωπος της εταιρείας παραγωγής των Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ, της Artists Equity, δήλωσε στο Axios: «Δεν είχαμε καμία γνώση εκ των προτέρων, δεν συναινέσαμε και δεν εγκρίνουμε ή θα εγκρίνουμε οποιοδήποτε υλικό ή ήχο από την ταινία «Air» που χρησιμοποιήθηκε από την εκστρατεία Τραμπ ως πολιτική διαφήμιση ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση».

«Συγκεκριμένα με βάση όλα τα δικαιώματα που έχουμε στη διάθεσή μας βάσει της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων των ΗΠΑ, ειδοποιούμε ρητά ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε χρήσης υλικού από την ταινία «Air» από την εκστρατεία του Τραμπ όπου απαιτείται έγκριση ή συναίνεση, δεν δίνουμε τέτοια συναίνεση», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν η Artists Equity σκοπεύει να λάβει νομικά μέτρα κατά του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

Ben Affleck, Matt Damon's Studio says it did not approve Trump’s use of ‘Air’ speech —he shared a video to Truth Social that featured clips from his rallies alongside audio of Damon as Sonny Vaccaro in "Air."



The campaign replied with an emoji 🙄 pic.twitter.com/wQl5JqdOi8