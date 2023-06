Jodie Comer: Απέσπασε βραβείο Tony για το θεατρικό έργο «Prima Facie» (video)

Η Τζόντι Κόμερ πρόσθεσε ένα ακόμη βραβείο Tony στη συλλογή της. Στα 76α ετήσια βραβεία που πραγματοποιήθηκαν στο «United Palace» της Ν. Υόρκης η ηθοποιός κέρδισε το βραβείο της Καλύτερης Ερμηνείας Α΄ γυναικείου ρόλου για το θεατρικό έργο «Prima Facie», ανάμεσα στην βραβευμένη με Όσκαρ Τζέσικα Τσάστεϊν, την Τζέσικα Χεκτ (Summer, 1976) και την Όντρα ΜακΝτόναλντ (Ohio State Murders).

Στον μονόλογο διάρκειας 100 λεπτών, η Κόμερ υποδύεται τη δικηγόρο Tessa Ensler που υπερασπίζεται πελάτες που κατηγορούνται για σεξουαλική επίθεση μέχρι τη στιγμή που ίδια πέφτει θύμα βιασμού.

