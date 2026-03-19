Μαντόνα: Εμφάνιση-έκπληξη στα γυρίσματα του «The Studio»

Η Μαντόνα άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να κάνει μια εμφάνιση στη νέα σεζόν της σειράς «The Studio». Στην κωμική σειρά πρωταγωνιστεί ο Σεθ Ρόγκεν ως ο αγχωμένος επικεφαλής ενός κινηματογραφικού στούντιο, ο οποίος αγωνίζεται να ισορροπήσει το εγώ των διασημοτήτων, τις εταιρικές απαιτήσεις και τη δημιουργική φιλοδοξία.

Η πρώτη σεζόν σημείωσε τεράστια επιτυχία, κερδίζοντας διθυραμβικές κριτικές, καθώς και 13 βραβεία Emmy. Τα γυρίσματα βρίσκονται σε εξέλιξη στη Βενετία για τη δεύτερη σεζόν και πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι το είδωλο της ποπ μπορεί να κάνει μια σύντομη εμφάνιση.

Madonna returns to acting as she's spotted on set of 'The Studio' season 2 in Venice, Italy 🎬🇮🇹 pic.twitter.com/i5ZME2DmQl — Splash News (@SplashNews) March 18, 2026

Φωτογραφίες της από τα γυρίσματα έχουν εμφανιστεί στο διαδίκτυο. Η ίδια η Μαντόνα δημοσίευσε στο Instagram Stories μια φωτογραία της από ένα σκάφος στην ιταλική πόλη να διαβάζει ένα σενάριο. Το Studio φημίζεται για τις εμφανίσεις διασημοτήτων, με τη Σαρλίζ Θερόν και τον Μάρτιν Σκορσέζε να υποδύονται κωμικές εκδοχές του εαυτού τους στην πρώτη σεζόν. Από τις φωτογραφίες, φαίνεται ότι εμφανίζονται επίσης οι Μάικλ Κίτον και Τζούλια Γκάρνερ.

Madonna and Julia Garner guest starring on the same episode of The Studio… they are playing in my FACE https://t.co/FxeGJephq6 — Erik Anderson (@AwardsWatchErik) March 17, 2026

Πρόσφατα ο παραγωγός Γουίλιαμ Όρμπιτ γνωστοποίησε ότι έγραψε ένα «διάδοχο» του κλασικού άλμπουμ τους του 1999 «Ray Of Light», αλλά δεν έλαβε «καμία απάντηση» από την τραγουδίστρια. «Μιλώ με πολλούς κοντινούς της ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένης της οικογένειάς της, αλλά δεν έχω ακούσει ούτε μια συλλαβή εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες», έγραψε στη σελίδα του στο Facebook.

Πηγή: skai.gr

