Τι έπαθε η Μαντόνα; - Η «βασίλισσα της ποπ» με περούκα και γάντια… (video)

Η Μαντόνα φαινόταν εντελώς διαφορετική από το συνηθισμένο της στιλ όταν κάθισε στην πρώτη σειρά στο σόου των Dolce & Gabbana στο Μιλάνο. Η «βασίλισσα της ποπ», 67 χρόνων, έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση με ένα σατέν μαύρο κορσέ φόρεμα των σχεδιαστών και μια ξανθιά περούκα, καθώς βρέθηκε δίπλα στην Άννα Γουίντουρ στο fashion show.

Βίντεο από το σόου έδειχνε την καλλιτέχνιδα να αγκαλιάζει τους Ιταλούς σχεδιαστές, Domenico Dolce και Stefano Gabbana. Δείχνοντας το αποκαλυπτικό σατέν φόρεμά της, η σταρ κάθισε στη συνέχεια στην πρώτη σειρά μαζί με τη Γουίντουρ, φορώντας μεγάλα γυαλιά ηλίου. Συνδύασε την εμφάνιση με διάφανο καλσόν, ένα oversized μαύρο σακάκι και ένα ζευγάρι γάντια. Η Μαντόνα συνοδευόταν στην επίδειξη μόδας από τον σύντροφό της, Akeem Morris, 29 ετών, με τον οποίο είναι σε σχέση από το 2024.

Η τραγουδίστρια, γνωστή για το ότι προκαλεί και ξεπερνά τα όρια σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της, δεν σκοπεύει να σταματήσει σύντομα. Εργάζεται πάνω σε ένα άλμπουμ, συνέχεια του δίσκου της του 2005 «Confessions on a Dance Floor», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά. Το νέο άλμπουμ θα είναι το πρώτο της μετά το «Madame X» του 2019. Στο παρασκήνιο, μάλιστα, γίνονται πολλές προετοιμασίες για το νέο τολμηρό της βίντεο κλιπ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα συνεργείο περίπου 200 ατόμων βρέθηκε αυτή την εβδομάδα σε μια άκρως μυστική τοποθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο για να ξεκινήσει τα γυρίσματα.

«Η Μαντόνα θα μπορούσε να είχε αρχίσει να παίρνει κρατική σύνταξη πέρυσι! Όμως αντί γι’ αυτό σχεδιάζει μια τεράστια επιστροφή», δήλωσε πηγή στην εφημερίδα «The Sun». «Δεν θέλει ποτέ να μπει σε καλούπι και παρόλο που απέχει μόλις τρία χρόνια από τα 70, θέλει το κοινό να ξέρει ότι παραμένει το απόλυτο ποπ σεξ σύμβολο».

