Μετά από μια συναρπαστική διαδρομή γεμάτη ανατροπές, στρατηγικές κινήσεις και δυνατές μονομαχίες γνώσεων, ο δεύτερος κύκλος του «The Floor» φτάνει στην κορύφωσή του. Την Παρασκευή 20 Μαρτίου στις 21.00, οι 10 παίκτες που επιβίωσαν, μετά από 90 μονομαχίες αποχώρησης, παίρνουν θέση. Στόχος τους; Να κατακτήσουν το «The Floor» και κατά επέκταση το έπαθλο αξίας 50.000 ευρώ!

Οι Γιάννης Σ., Λία Ζ., Θοδωρής, Πέννυ Β., Πέννυ Ν., Στέφανος Λ., Kill Bill, Σπύρος / Ναυαγός, Γιώργος Χ. βρίσκονται στο μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό «The Floor» και περιμένουν να ακούσουν την απόφαση του Ανδρόνικου. Ως τελευταίος νικητής του προηγούμενου επεισοδίου / ημιτελικού, θα προχωρήσει σε κάποια νέα αναμέτρηση ή θα κάνει συντήρηση δυνάμεων για τις τελικές αναμετρήσεις με στόχο το έπαθλο;

Δείτε το trailer:

Ακολουθεί μια σειρά δυναμικών αναμετρήσεων σε ενδιαφέροντα πεδία γνώσεων. Κάποιοι τα πηγαίνουν τόσο καλά, που το αποτέλεσμα κρίνεται στα τελευταία δευτερόλεπτα, ενώ άλλοι αγχώνονται και χάνουν την ψυχραιμία τους. Αποτέλεσμα; Θα δούμε πολλούς από τους παίκτες να παίρνουν μια... «γεύση» από την κορυφή! Μόνο δύο θα περάσουν στον τελικό και θα μονομαχήσουν σε δύο κατηγορίες – αυτές που έχουν στη διάθεσή τους. Αν όμως έρθουν ισοπαλία, θα πρέπει να αναμετρηθούν σε ακόμη μία, η οποία θα είναι ουδέτερη.

Άραγε, ποιος παίκτης θα ανακηρυχθεί ο μεγάλος νικητής του δεύτερου κύκλου του «The Floor» Ελλάδας, κερδίζοντας το έπαθλο αξίας 50.000 ευρώ;

#TheFloorGR

#SkaitvGR

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.