Το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 12.40, στο νέο επεισόδιο του Pet Stories, στον ΣΚΑΪ, η Έρρικα Πρεζεράκου έρχεται μαζί με τις αγαπημένες της, τη Snow και τη Μαντλέν, σε μια βαθιά ανθρώπινη και συγκινητική εξομολόγηση.

Περιγράφει τη συγκλονιστική στιγμή που βρήκε τη Μαντλέν στα σκουπίδια, τραυματισμένη και με ακρωτηριασμένο το δεξί της ποδαράκι. Από την πρώτη στιγμή ένιωσε πως ήταν «το παιδί της» και μια καρμική συνάντηση για τη ζωή της. Αναφέρεται στο σοβαρό ατύχημα που σημάδεψε τη ζωή της και την απώλεια που βίωσε. Με λόγια γεμάτα συναίσθημα, υπογραμμίζει πως τα ζώα μάς διδάσκουν την ανιδιοτελή αγάπη, καταλαβαίνουν τον πόνο και στέκονται δίπλα μας στις πιο σκοτεινές στιγμές, ενώ στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα κατά της κακοποίησης των ζώων. Η ίδια βρίσκει καθημερινά έμπνευση από τη Snow με τον δυναμικό της χαρακτήρα και τη Μαντλέν, που της θυμίζει πως ακόμα και με τρία ποδαράκια μπορείς να κάνεις θαύματα.

Δείτε το trailer:

Μαθαίνουμε τα πάντα για τη δράση της Aegean Rebreath, μιας οργάνωσης που δίνει καθημερινό αγώνα για την προστασία των ελληνικών θαλασσών και την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης. Μέσα από τις καταδύσεις τους, οι εθελοντές φέρνουν στην επιφάνεια εικόνες που σοκάρουν, καθώς, όπως λένε, «στη θάλασσα συναντάμε ό,τι θα βρίσκαμε και σε μια χωματερή». Αναδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη να γίνει το θαλάσσιο περιβάλλον προτεραιότητα για όλους μας, υπενθυμίζοντας πως «ό,τι πετάμε στη θάλασσα, το τρώμε» και πως η προστασία της είναι ζωτικής σημασίας για τη ζωή και το μέλλον μας.

Ειδικός μας εξηγεί όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι κηδεμόνες πριν προχωρήσουν στην υιοθεσία ενός ινδικού χοιρίδιου, ενός μικρού αλλά ιδιαίτερα ευαίσθητου ζώου που λατρεύουν όλα τα παιδιά. 'Ένα ζωάκι που απαιτεί σωστή φροντίδα για να είναι υγιές και χαρούμενο.

Προηγούμενο Επόμενο

*Full of Love

Κάθε Σάββατο στις 12.40, στον ΣΚΑΪ

#PetStories

www.instagram.com/petstories_skaitv/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.