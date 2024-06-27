Το Θεατρικό Εργαστήρι Maint Point και ο σκηνοθέτης Δημήτρης Κανέλλος παρουσίαζουν το αριστούργημα του Ουίλλιαμ Σαιξπηρ «Οθέλλος», στο ΘΕΑΤΡΟ OLVIO σε σκηνοθεσία Δημήτρη Κανέλλου για λίγες μόνο παραστάσεις από την Παρασκευή 28/06/2024.

Μέχρι που μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος, όταν έχει τυφλωθεί από τη ζήλια; Μπορεί η αγάπη να νικήσει στο τέλος την προδοσία?

"Οι άνθρωποι πρέπει να φαίνονται αυτό που είναι ή τουλάχιστον να μην φαίνονται αυτό που δεν είναι …"

Τις απαντήσεις δίνει επί σκηνής ένας 20μελής θίασος υπό την αριστουργηματική καθοδήγηση και σκηνοθεσία του Δημήτρη Κανέλλου. Το έργο του μεγάλου Βρετανού συγγραφέα μιλάει για τις πανανθρώπινες αξίες της αγάπης, της ζήλιας και της προδοσίας μέσα από την άνοδο και την πτώση ενός ανθρώπου που αγάπησε πολύ.

Ο «Οθέλλος» ή Ο Μαύρος της Βενετίας, είναι ένα θεατρικό έργο εκ των σημαντικότερων του σπουδαίου Άγγλου συγγραφέα Ουίλλιαμ Σαίξπηρ. Γράφτηκε γύρω στα 1603 και μαζί με τον Άμλετ, τον Μάκβεθ και τον Βασιλιά Ληρ, κατατάσσεται στην ύστερη και πλέον ώριμη περίοδο του συγγραφέα.

Λίγα λόγια για το έργο:

Ο μαύρος Οθέλλος είναι αξιωματικός του στρατού της Δημοκρατίας της Βενετίας. Παντρεύεται κρυφά από έρωτα την όμορφη νεαρή Δυσδαιμόνα, χωρίς τη συναίνεση του πατέρα της, Βραβάντιου. Όταν ο Ιάγος, ένας κακόβουλος και απίστευτα φιλόδοξος στρατιώτης βλέπει την προαγωγή του να ναυαγεί από έναν νέο και άπειρο στρατιώτη τον Κάσσιο, βάζει σε εφαρμογή το εκδικητικό σχέδιο της συντριβής του Οθέλλου. Ο Οθέλλος εντελώς ανυποψίαστος πέφτει θύμα σε μια καλοστημένη πλεκτάνη που πλέκει αριστουργηματικά ο υποχθόνιος Ιάγος. Θα καταφέρει τελικά ο δολοπλάνος στρατιώτης να οδηγήσει στην ολοκληρωτική πτώση του Οθέλλου?

Από την Παρασκευή 28/6 και για λίγες μόνο παραστάσεις στο ΘΕΑΤΡΟ OLVIO, Φαλαισίας 7, Αθήνα 118 55.

Ημέρες Παραστάσεων:

Πρεμιέρα Παρασκευή 28/06 στις 9.00 μ.μ.

Σάββατο 29/06 στις 9.00 μ.μ.

Κυριακή 30/06 στις 9.00 μ.μ.

Δευτέρα 01/07 στις 9.00 μ.μ.

Παρασκευή 05/07 στις 9.00 μ.μ.

Σάββατο 06/07 στις 9.00 μ.μ.

Δευτέρα 08/07 στις 9.00 μ.μ.

Τρίτη 09/07 στις 9.00 μ.μ.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Κανέλλος

Σκηνικά - Κοστούμια: Έμιλυ Κουκουτσάκη

Μουσική Επιμέλεια: Νικηφόρος Χρυσολοράς

Επιμέλεια κίνησης: Νατάσα Παπαμιχαήλ

Φώτα: Δημήτρης Μαργαρίτης

Βοηθός σκηνοθέτη - Artwork: Ελευθερία Καψάλη

Παίζουν επί σκηνής:

Μαρίνα Αγγελάτου

Σπύρος Ανδριώτης

Γεωργία Γαβρίδου

Αγγελική ΓΙαννακοπούλου

Κατερίνα Καμπάση

Έλσα Κοππάση

Πάνος Κτωρίδης

Φίλιππος Μακροδημήτρης

Κωνσταντίνος Μαλαπέρδας

Άννα Μαλλιαρού

Γιάννης Μαργαρίτης

Εμμανουέλα Μπέλλου

Χρυσούλα Μπέρτση

Άγγελος Μπεφών

Σάκης Παπαθεμελής

Ζακ Σούσης

Ειρήνη Σταμούλη

Βιβέτα Τερκεσίδου

Θανάσης Τομαράς

Ντίνος Φράγκος

Αριστείδης Ψαρράς

Για Ηλεκτρονική Προπώληση πατήσε εδώ







Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.