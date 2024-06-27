Xρησιμοποιώντας μια επικαιροποιημένη τεχνική ραδιοχρονολόγησης, ερευνητές προσδιόρισαν με μεγαλύτερη ακρίβεια την χρονολογία του τελευταίου ταξιδιού του «πλοίου της Κερύνειας», που θεωρείται το καλύτερα διατηρημένο αρχαίο πλοίο στην ανατολική Μεσόγειο.

Το πλοίο ανακαλύφθηκε το 1965 στα ανοικτά των ακτών της Κύπρου και θεωρείται «κλειδί» για τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής ναυπηγικής.

Τα αρχαιολογικά δεδομένα τοποθετούσαν χρονικά το τελευταίο ταξίδι του πλοίου γύρω στο 300 π.Χ., ωστόσο οι προηγούμενες προσπάθειες ραδιοχρονολόγησής του δεν ταυτίζονταν με τα στοιχεία αυτά.

Στην νέα έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης «PLOS ONE», οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν νέα δείγματα δακτυλίων δέντρων και σύγχρονες τεχνικές για να αναθεωρήσουν τα δεδομένα βαθμονόμησης για την περίοδο μεταξύ 433-250 π.Χ.

Εφαρμόζοντας αυτή την επικαιροποιημένη τεχνική προσδιορισμού της ηλικίας με ραδιοάνθρακα σε υλικά από το πλοίο της Κερύνειας και από το τελικό του φορτίο, οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Στερτ Μάνινγκ από το Πανεπιστήμιο Κορνέλ και το Ινστιτούτο Κύπρου, διαπίστωσαν ότι το τελευταίο ταξίδι του πλοίου τοποθετείται χρονικά γύρω στο 280 π.Χ., ελαφρώς αργότερα από τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

Ο σκελετός του πλοίου «Κερύνεια» λίγο μετά την επανασυναρμολόγηση των ξύλων που ανακτήθηκαν κατά την ανασκαφή του βυθού.

Επίσης, εφάρμοσαν την ίδια τεχνική στο ναυάγιο του πλοίου Μαζωτός και εκτίμησαν ότι πραγματοποίησε το τελευταίο του ταξίδι γύρω στο 370 π.Χ., και πάλι ελαφρώς μεταγενέστερα από ό,τι υποδεικνύουν οι προηγούμενες έρευνες.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν τη σημασία της συνεχούς αναθεώρησης των δεδομένων βαθμονόμησης με ραδιοάνθρακα.

Όπως σημειώνεται, η ακριβής ραδιοχρονολόγηση συσχετίζεται με τις χρονολογίες δακτυλίων δέντρων γνωστής ηλικίας, προκειμένου να διορθωθούν τα σφάλματα που προκαλούνται από τη διακύμανση του ατμοσφαιρικού άνθρακα με την πάροδο του χρόνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

