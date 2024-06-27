Αυτό είναι το πιο ακριβό έργο τέχνης που πουλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία για τον Χάρι Πότερ

Ένα πρωτότυπο υδατογράφημα αποτελεί πλέον το πιο πολύτιμο έργο τέχνης που πουλήθηκε ποτέ για τον Χάρι Πότερ, έναντι του αστρονομικού ποσού των 1,9 εκατομμυρίων λιρών (1,5 εκατομμύριο ευρώ) σε δημοπρασία στις ΗΠΑ.

Το έργο τέχνης, το οποίο απεικονίζει το εξώφυλλο του πρώτου βιβλίου «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος», πουλήθηκε σε υπερτριπλάσια τιμή από αυτήν που αναμενόταν, ενώ είχε δημοπρατηθεί πρώτη φορά το 2001, 6 χρόνια πριν ολοκληρωθεί η επική σειρά βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, για 85.750 λίρες.

«Πρόκειται για την πρώτη απεικόνιση του μαγικού κόσμου του Αγοριού Που Επέζησε», όπως αναφέρει ο οίκος δημοπρασίας Sotheby's, με την ταυτότητα του αγοραστή να παραμένει ακόμα άγνωστη.

Ο καλλιτέχνης πίσω από την εικονογράφηση του βιβλίου, ο Thomas Taylor, ήταν μόλις 23 ετών το 1997 όταν δημιούργησε την εμβληματική εικόνα του Χάρι Πότερ να στέκεται μπροστά στο Hogwarts Express - το τρένο που θα οδηγούσε τον νεαρό μάγο στο σχολείο των ονείρων του- χρησιμοποιώντας συμπυκνωμένες ακουαρέλες με μαύρα περιγράμματα μολυβιού, ενώ του πήρε δύο μέρες για να την τελειώσει.

Ο κ. Taylor, ο οποίος μεγάλωσε στην Ουαλία, ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που διάβασαν το χειρόγραφο για το πρωτότυπο βιβλίο του Χάρι Πότερ, το οποίο πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα και δημιούργησε ένα μυθικό franchise

Η διαφορά στην τιμή της δημοπρασίας μεταξύ του 2001, όταν είχαν κυκλοφορήσει μόνο 4 από τα 7 βιβλία της σειράς, και του σήμερα αντικατοπτρίζει πόσο δημοφιλής είχε γίνει η Ρόουλινγκ.

«Στις δεκαετίες που μεσολάβησαν, ήταν εκπληκτικό να βλέπουμε όχι μόνο το τέλος της ιστορίας του Χάρι, αλλά και πώς το franchise του έχει απογειωθεί διαχρονικά και στις νεότερες γενιές».

Πηγή: skai.gr

