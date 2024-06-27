Λονδίνο του Θανάση Γκαβού



Υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, από το Βρετανικό Μουσείο στο Μουσείο Ακρόπολης τάσσεται η Βρετανή σταρ της ποπ μουσικής Λίλι Άλεν στο νέο επεισόδιο του podcast «Miss Me?» που συμπαρουσιάζει για λογαριασμό του BBC.

Με αφορμή πρόσφατη επίσκεψη με την 9χρονη κόρη της στην Αθήνα και στο «απίστευτο», όπως το χαρακτηρίζει, Μουσείο Ακρόπολης, η κα Άλεν δηλώνει έκπληκτη από τη συνειδητοποίηση της σημασίας και της ποσότητας των Γλυπτών που λείπουν από την Αθήνα.

Η συμπαρουσιάστρια του podcast Μικίτα Όλιβερ, χαρακτηρίζει «εξωφρενική κλοπή» την αρπαγή των αρχαιοελληνικών θησαυρών από τον λόρδο Έλγιν, με τις δύο τους να αποδίδουν την πράξη του σε αποικιοκρατική υπεροψία των Βρετανών.

Εν τέλει, η Λίλι Άλεν δηλώνει: «Αν και δεν είμαι καλή στο να παίρνω με το μέρος μου το βρετανικό κοινό, νομίζω πραγματικά ότι πρέπει να δώσουμε τα Μάρμαρα πίσω. Δεν βγάζει πολύ νόημα για μένα (η παραμονή τους στο Λονδίνο)».

Το podcast Miss Me? πραγματεύεται μεγάλη ποικιλία θεμάτων μέσα από προσωπικά βιώματα των δύο δημοφιλών στη Βρετανία παρουσιαστριών του και έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους στις διάφορες πλατφόρμες ακρόασης.

Πηγή: skai.gr

