Loki: Η δεύτερη σεζόν της της επιτυχημένης σειράς έρχεται στο Disney+

Η νέα σεζόν της επιτυχημένης σειράς της Marvel κάνει πρεμιέρα στο Disney+ στις 6 Οκτωβρίου. Διαβάστε όλα όσα πρέπει να ξέρετε πριν τη δείτε

Η προσθήκη σειρών στη Marvel έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια κι από όσες έχουν γυριστεί μέχρι σήμερα, ο «Loki» είναι σίγουρα από τις πιο επιτυχημένες – έλαβε 6 υποψηφιότητες για βραβεία Emmy. Η πρώτη σεζόν βγήκε τον Ιούλιο του 2021, είχε συνολικά έξι επεισόδια και ολοκληρώθηκε με ένα cliffhanger το οποίο επιβεβαίωσε την ύπαρξη δεύτερης σεζόν, γεγονός σχεδόν αναμενόμενο. Έτσι, στις 6 Οκτωβρίου αναμένεται στο Disney+ το πρώτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν για τον πιο αγαπητό villain της Marvel. Θα αποτελείται εξίσου από έξι επεισόδια, με το τελευταίο να προβάλλεται στις 9 Νοεμβρίου.

Το cast και οι βασικοί συντελεστές

Η σειρά δεν θα μπορούσε να υφίσταται χωρίς τον Tom Hiddleston στον ρόλο του Loki, τον οποίο υποδύεται πάνω από μια δεκαετία, από την πρώτη ταινία «Thor» (2011). Ακόμη, θα επιστρέψουν στους ρόλους που είχαν στην πρώτη σεζόν της σειράς ο Owen Wilson ως Mobius, η Sophia Di Martino ως Sylvie, η Gugu Mbatha-Raw ως Renslayer, η Wunmi Mosaku ως Hunter B-15, ο Eugene Cordero ως Hunter K-5E, η Tara Strong ως Miss Minutes, ο Neil Ellice ως Hunter D-90 και ο Jonathan Majors ως He Who Remains. Αναμένονται και νέες προσθήκες στο cast όπως ο Rafael Casal, η Kate Dickie, η Liz Carr και ο Ke Huy Quan.

Επικεφαλής σεναρίου για τη δεύτερη σεζόν είναι ο Eric Martin και βασικοί σκηνοθέτες είναι ο Justin Benson και ο Aaron Moorhead, έχοντας σκηνοθετήσει στο παρελθόν δύο επεισόδια μιας ακόμη επιτυχημένης σειράς της Marvel με τίτλο «Moon Knight». Σε ρόλους executive producers συναντάμε τόσο τον Tom Hiddleston, όσο και τον Michael Waldron, βασικό σεναριογράφο της πρώτης σεζόν. Στη διεύθυνση φωτογραφίας βρίσκουμε τον Isaac Bauman, ενώ η Natalie Holt αναλαμβάνει και πάλι την μουσική της σειράς.

Ένα μικρό recap της πρώτης σεζόν – προσοχή για spoiler!

Η ιστορία της πρώτης σεζόν ξεκινά αμέσως μετά τα γεγονότα της ταινίας “Avengers: Endgame” (2019), στην οποία ο Loki κλέβει το Tesseract. Στην σειρά βλέπουμε τον Loki να κρατείται στην μυστηριώδη, ας την πούμε, υπηρεσία με το όνομα Time Variance Authority (TVA), όπου είναι αναγκασμένος να βοηθήσει να πιάσουν μια επικίνδυνη εκδοχή του εαυτού του.

Πολλά συμβαίνουν σε αυτή τη σεζόν, αλλά το τελευταίο επεισόδιο με τίτλο «For All Time. Always» είναι αυτό που «ανοίγει» την πόρτα για τη δεύτερη σεζόν. Ουσιαστικά, ο Loki και η Sylvie έχουν φτάσει στο Citadel at the End of Time, το μέρος όπου κατοικεί ο He Who Remains. Υπενθυμίζουμε ότι ο He Who Remains ή αλλιώς Kang the Conqueror είναι ένας επιστήμονας του 31ου αιώνα, ο οποίος ανακάλυψε την ύπαρξη του πολυσύμπαντος και των άλλων εκδοχών του εαυτού του. Η εκδοχή του που ακούει στο όνομα «He Who Remains», δημιούργησε το Time Variance Authority (TVA) για να αποτρέψει πιθανές καταστρεπτικές χρονικές διακλαδώσεις στο μέλλον, μετά από τον πόλεμο στο πολυσύμπαν ανάμεσα σε αυτόν και τους άλλους του εαυτούς. Στο τελευταίο επεισόδιο, λοιπόν, της πρώτης σεζόν, ο He Who Remains κουρασμένος πια δίνει στην Sylvie και στον Loki μια επιλογή: να τον σκοτώσουν, τελειώνοντας το ένα και μοναδικό ιερό χρονοδιάγραμμα με κίνδυνο να ξεσπάσει και πάλι πόλεμος από τους άλλους εαυτούς του ή να τον διαδεχθούν στην ηγεσία του TVA και την διαχείριση του χρονοδιαγράμματος.

Τελικά, η Sylvie στέλνει τον Loki πίσω στο TVA και σκοτώνει τον He Who Remains για όλα τα δεινά που πέρασε στη ζωή της, εξαπολύοντας ένα πολυσύμπαν με χρονικές διακλαδώσεις που δεν μπορούν πια να ελεγχθούν! Στα κεντρικά του TVA, ο Loki προσπαθεί να προειδοποιήσει την Hunter B-15 και τον Mobius για τις άλλες εκδοχές του He Who Remains αλλά κανένας δεν τον αναγνωρίζει. Και κάπως έτσι τελειώνει η πρώτη σεζόν…

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.