Liam Payne: Την 1η Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει το «Do No Wrong» μετά τον θάνατό του

Η πρώτη μεταθανάτια κυκλοφορία του Λίαμ Πέιν αναμένεται αυτή την Παρασκευή, λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου ο πρώην σταρ των One Direction πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 31 ετών. Το τραγούδι με τίτλο «Do No Wrong» είναι μια συνεργασία του Πέιν και του βραβευμένου με Grammy παραγωγού,Sam Pounds.

Ο Pounds ανακοίνωσε την επικείμενη κυκλοφορία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαρακτηρίζοντας το τραγούδι φόρο τιμής στο πνεύμα και το ταλέντο του Λίαμ Πέιν και κοινοποίησε προσωπικό μήνυμα στην οικογένεια και τους θαυμαστές του αείμνηστου τραγουδιστή.

«Προσεύχομαι αυτή να είναι μια ευλογία για τον κόσμο όπως ο Λίαμ ονειρευόταν πάντα» έγραψε ο Pounds σε ανάρτηση στο X. «Προσεύχομαι οι άγγελοι να σας παρηγορούν όλους κάθε μέρα ενώ το ακούτε. Προσεύχομαι αυτό το τραγούδι να είναι μια ευλογία για τη Ρουθ, τον Μπέαρ και ολόκληρη την οικογένεια», πρόσθεσε.

«Προσεύχομαι αυτό το τραγούδι να επισκιάσει την αρνητική ηχώ. Προσεύχομαι η θεϊκή θετική θεραπευτική δύναμη να αγκαλιάσει τον καθένα από εσάς» ανέφερε.

Ο Pounds, σύμφωνα με το Billboard έχει δημοσιεύσει πολλά αφιερώματα στον Λίαμ Πέιν, τον οποίο χαρακτήρισε ταλαντούχο καλλιτέχνη, αφοσιωμένο πατέρα και φίλο.

«Έτσι θα σε θυμάμαι πάντα, αδερφέ» έγραψε και κοινοποίησε βίντεο από την περίοδο που ηχογραφούσαν στο στούντιο. «Ο χαρούμενος, αστείος και ταλαντούχος αδερφός, πατέρας και φίλος» σημείωσε και πρόσθεσε ότι «δημιούργησαν μαζί υπέροχη και όμορφη μουσική που θα ζει για πάντα».

Ο Πέιν, 31 ετών, πέθανε από πτώση από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου στο ξενοδοχείο CasaSur Palermo στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, στις 16 Οκτωβρίου. Η έκθεση νεκροψίας αναφέρει ότι πέθανε από πολλαπλά τραύματα, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής και εξωτερικής αιμορραγίας που προκλήθηκε από την πτώση.

Οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου είχαν προηγουμένως καλέσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για να ενημερώσουν για την «καταστροφική συμπεριφορά» του, αφού το πρώην μέλος των One Direction είχε καταναλώσει ναρκωτικά και αλκοόλ, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην κλήση.

