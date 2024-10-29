Μία δοκιμασία που είναι βγαλμένη από την καθημερινότητα πολλών γυναικών έχουν σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks: πώς πρέπει να ντυθεί μία μαμά για να υποδεχτεί τους καλεσμένους στο party των παιδιών της;

Δείτε το τρέιλερ:

Οι περισσότερες fashionistas δεν έχουν την εμπειρία των παιδιών και αυτό φαίνεται να τις δυσκολεύει αρκετά. Ποιες θα καταφέρουν να δημιουργήσουν τις σωστές εικόνες και ποιες βρίσκονται οριακά εκτός θέματος; Οι άσοι πέφτουν… βροχή και το κλίμα στο πλατό του My Style Rocks γίνεται «τροπικό»!

Στο Gala που προηγήθηκε δόθηκε μία δεύτερη ευκαιρία από την κριτική επιτροπή στην Κατερίνα, τη Σέβη και τη Χριστιάνα. Σήμερα μία από τις διαγωνιζόμενες έχει πάρει μία πολύ σημαντική απόφαση, ποια είναι αυτή;

MY STYLE ROCKS

Καθημερινά στις 16.30

Πηγή: skai.gr

