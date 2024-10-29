Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου μιλά στο «Happy Day» και την Όλγα Λαφαζάνη για την απώλεια των γονιών της, αλλά και την απόφασή της να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία, για τη συνεργασία της με τη Ναταλία Γερμανού αλλά και την Ελένη Μενεγάκη ενώ αποκαλύπτει άγνωστα στοιχεία για το διαζύγιο από τον πρώην σύζυγό της αλλά και για το πώς το διαχειρίστηκε σε σχέση με τα τα παιδιά.

«Έφυγε ο πατέρας μου πρώτος όταν ήμουν 19 χρονών. Είχε διάφορα ζητήματα υγείας τα οποία ήρθαν και μπλέχτηκαν μεταξύ τους και έφυγε αρκετά σύντομα. Ήταν μεγαλύτερης ηλικίας. Μπορεί να ερχόταν μια στο τόσο στο σχολείο και μου λέγαν ήρθε ο παππούς σου» είπε αρχικά η Ελιάνα ξεναγώντας την Όλγα Λαφα΄ζανη στην περιοχή που μεγάλωσε.

-Τι ηλικία δηλαδή είχε όταν γεννήθηκες;

«Ήταν πάνω από 55»

-Και η μητέρα σου έφυγε από τη ζωή;

«Το 2020. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ με το πώς διαχειρίζεται κανείς το πένθος στη δημόσια σφαίρα. Πίεζαν και οι δημοσιογράφοι οι οποίοι το είχαν ακούσει και με έπαιρναν τηλέφωνο και θέλαν να το επιβεβαιώσω ή να το διαψεύσω, οπότε όλο αυτό πραγματικά με δυσκόλεψε πολύ σε εκείνη τη φάση. Ιδανικά θα ήθελα να μην πω τίποτα και να το περάσω μόνη μου με τους ανθρώπους μου»

-Ήσουν δεμένη με τη μητέρα σου...

«Πάρα πολύ. Είχε μεγαλώσει κι εκείνη και είχε θέματα με την καρδιά της αλλά συνέβη μάλλον ξαφνικά. Δεν φεύγει ο πόνος, απλά συνηθίζεται με κάποιον τρόπο. Ζεις με αυτό και γλυκαίνει λίγο, στρογγυλεύει»

-Είσαι δυνατή γυναίκα;

«Καλή ερώτηση… Ναι, δυνατή αισθάνομαι. Ειδικά όταν περνάς απώλειες ανθρώπων, πένθος, διαζύγιο, οικονομικές δυσκολίες κάποια στιγμή, θέματα ψυχικής υγείας. Αυτά τα πράγματα σε κάνουν πολύ καλύτερο μόλις τα περάσεις»

-Τι σε έχει βοηθήσει στο να είσαι πιο δυνατή;

«Θα πω τα παιδιά. Είναι ένα μεγάλο στήριγμα το οποίο και να’ θελες ή και να ‘χες μια φυσική τάση να πέσεις δεν έχεις την πολυτέλεια να το κάνεις και πάρα πάρα πολύ η ψυχοθεραπεία»

-Τι σε οδήγησε να ξεκινήσεις την ψυχοθεραπεία;

«Η λοχεία. Όταν ήταν 8 μηνών η κόρη μου ήμουνα απλά πάρα πολύ μπερδεμένη. Είμαι καλή μητέρα; Είμαι καλή στη δουλειά μου; Είμαι καλή σύζυγος; Όλα αυτά ήρθαν και με πίεσαν πάρα πολύ και αισθανόμουν ότι λίγο χάνω το κέντρο μου»

-Πρακτικά πώς το κατάλαβες;

«Ήμουνα παραπάνω απ’ όσο θα’ θελα θυμωμένη και είχα ένταση. Δεν είχα λόγο να μην είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ουσιαστικό»

-Καλύτερα δεν γίνεται

«Πραγματικά καλύτερα δεν γίνεται. Εμείς αυτό το φλερτ με την Ναταλία Γερμανού που πραγματικά την εκτιμώ, το έχουμε καιρό. Είναι πολύ σημαντικό κάθε άνθρωπος να εργάζεται σε ένα περιβάλλον στο οποίο δεν ντρέπεται»

-Έχεις υπάρξει η αγαπημένη συνεργάτιδα της Ελένης Μενεγάκη

«Μεγάλη αγάπη εκατέρωθεν. Πολλά τα χρόνια, πολύ αφοσιωμένη στο να με μάθει τηλεόραση, θα την ευγνωμονώ για πάντα»

-Αυστηρή έχει υπάρξει μαζί σου;

«Η Ελένη ήταν και είναι και μακάρι να είναι πάντα, απαιτητική. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ξεκλειδώσεις έναν συνεργάτη αν δεν είσαι από πάνω να τον διορθώνεις»

-Είσαι μια διαζευγμένη νέα μητέρα. Στην καθημερινότητα ποιές είναι οι δυσκολίες;

«Έχουν έναν εξαιρετικό μπαμπά τα κορίτσια με τον οποίον μοιραζόμαστε τα πάντα. Όλα τα θέματα της ανατροφής τους, της διασκέδασής τους, τα οικονομικά ζητήματα, τα εκπαιδευτικά ζητήματα, είναι πάρα πολύ καλός οπότε δεν έχω πρακτική δυσκολία σε αυτό.

Τις μέρες που είναι μαζί μου, το γεγονός ότι πρακτικά μπορεί να είσαι με τα δυο παιδιά στο σπίτι και να μην υπάρχει κάποιος άλλος και να πρέπει να πάς να πάρεις ένα φάρμακο γιατί αρρώστησε το ένα από τα δύο και δεν έχεις που να αφήσεις το άλλο, ναι αυτά είναι πρακτικά ζητήματα τα οποία δεν τα ήξερα και εγώ ότι υπάρχουνε και είναι δυσκολία»

-Κυκλοφορούσε σαν είδηση αλλά πέρασε ένα διάστημα μέχρι να το επιβεβαιώσεις τον χωρισμό

«Ήταν και πολύ μικρά τα παιδιά και ακόμα θεωρώ ότι είναι, οπότε γενικώς προσπαθώ να μην εστιάζω πολύ στο ζήτημα του διαζυγίου γιατί κάποια στιγμή με τα κορίτσια θα κάνουμε πολλές συζητήσεις για αυτό, όταν θα είναι και πιο μεγάλες και θα έχουν και πιο πολλές απορίες και σίγουρα δεν θέλω να έχω μιλήσει εγώ δημόσια πρώτα και μετά σε εκείνες. Δεν είναι εύκολο το διαζύγιο. Ναι, είχε γίνει αρκετό καιρό αλλά δεν είχε δημοσιοποιηθεί. Φυσικά δεν θα έπαιρνα εγώ την πρωτοβουλία να το πω στον τύπο»

-Πώς το διαχειρίστηκες με τα παιδιά;

«Είναι καλά, αυτό είναι το σημαντικό. Το κατάλαβαν. Είναι χαρούμενες γιατί παίρνουν πάρα πολύ αγάπη και στο ένα σπίτι και στο άλλο. Σίγουρα όλα τα παιδιά θα ήθελαν να μην έχουν χωρίσει οι γονείς τους αλλά είναι καλά».

