Πιστή στις επιλογές της και περήφανη για αυτές είναι η Φωτεινή Δάρρα που δεν θέλει να κάνει εκπτώσεις στην τέχνη της. Κι ας αγχώνεται, όπως όλοι για τους λογαριασμούς.

Η ίδια μίλησε για αυτό στην Νάντια Ρηγάτου και την εκπομπή «Weekenders» και αποκάλυψε και τις πιο δύσκολες στιγμές που έχει περάσει μέχρι στιγμής στη ζωή και την καριέρα της:

«Το κοινό θέλει το στυλ που τραγουδώ, αλλά υπάρχει ένα σύστημα που επιμένει να προωθεί άλλο. Είμαι όμως πολύ πλούσια γιατί κανείς δεν μου επιβάλει το τι θα τραγουδήσω, πώς θα το τραγουδήσω, πώς θα ντυθώ και σε ποιόν να για να διατηρήσω το όνομά μου ή να το επεκτείνω. Στη σημερινή εποχή αυτό είναι ο μεγαλύτερος πλούτος» είπε αρχικά η Φωτεινή Δάρρα και συνέχισε:

Η ποιότητα που έχω επιλέξει έχει κόστος, αγχώνομαι το πώς θα πληρώσω τους λογαριασμούς μου. Δεν τα έχω όλα λυμένα για πάντα, όπως αγχώνεται όλος ο κόσμος, έτσι αγχώνομαι κι εγώ»

- Θέλω να μου πεις τη χειρότερη μέρα που κλήθηκες να τραγουδήσεις

«Η χειρότερη μέρα της ζωής μου ήταν όταν έχασα τη μαμά μου, δεν έχω περάσει νομίζω κάτι χειρότερο από αυτό. Τη μία μέρα την έχασα και την άλλη ήταν τα γενέθλια του παιδιού μου, ήταν πολύ τρομακτικό αυτό. Το επόμενο πρωί έχοντας χάσει τη μητέρα μου έπρεπε να κάνω γενέθλια του παιδιού μου μέσα στο σπίτι, να σβήσει τα κεράκια και να φύγουμε να πάμε για την κηδεία στη Ζάκυνθο.

Αλλά έχει τύχει να πρέπει να τραγουδήσω και σε άλλες στιγμές δύσκολες. Δηλαδή σε στιγμές που έπρεπε να αντιμετωπίσω πολύ άσχημες κατηγορίες και πολύ άσχημα σχόλια από ανθρώπους που με πλήγωσαν πολύ. Έχουν ειπωθεί πολύ άσχημα πράγματα για την προσωπική μου ζωή. Στο παρελθόν, όχι τώρα. Εγώ εν τω μεταξύ έχω υπάρξει στη ζωή μου με πολύ λίγους ανθρώπους. Οι σχέσεις μου οι σοβαρές ήταν τρεις. Υπάρχουν άνθρωποι που αλλάζουν τους συντρόφους σαν τα πουκάμισα και δεν ανοίγει μύτη. Με μένα ξαφνικά επειδή χώρισα από μια σχέση 13 χρόνων έγινε χαμός».

