Κώστας Πρέκας: Η δυστυχία της Βουγιουκλάκη και οι ενοχές του για το όχι που της είπε

Ο μεγάλος αυτός ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου όταν μιλάει πάντα γίνεται είδηση. Το γεγονός ότι έκανε μια μεγάλη καριέρα αλλά και το ότι ποτέ δεν φιλτράρει τα λεγόμενά του, αλλά λέει τα πράγματα όπως ακριβώς τα νιώθει, κάνουν κάθε συνέντευξη του Κώστα Πρέκα ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Αυτή τη φορά μίλησε στον Νίκο Νικόλιζα και την Espresso.

-Στην αρχή της καριέρας σας στον κινηματογράφο άνοιξαν πόρτες λόγω ομορφιάς και καλλίγραμμου σώματος; Από την άλλη, πώς είναι δυνατόν να έχετε κάνει μία ταινία μόνο στη Φίνος;

«Επικίνδυνη ερώτηση, γιατί έχουν «φύγει» πολλοί άνθρωποι που έπαιξαν ρόλο τότε. Υπήρχαν τραγικά κυκλώματα. Χειρότερα από τα σημερινά. Υπήρχε ο φθόνος τότε που θα ήθελαν τον στρέιτ ηθοποιό να τον ξαπλώσουν στο κρεβάτι.

Και αν ο στρέιτ δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί, του άλλαζαν τα φώτα. Μια τέτοια περίπτωση ήμουν και εγώ! Αδιαφόρησα πάντα πάνω σε αυτό το θέμα, όμως «άλλοι» έπαιζαν το παιχνίδι τους! Θεωρώ ότι η καριέρα μου ήταν δαφνοσκεπασμένη και είμαι ευτυχισμένος με τις 20 ταινίες που έκανα. Μετά βγήκε η τηλεόραση και κατέστρεψε τον κινηματογράφο.»

