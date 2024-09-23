Απίθανος Αλέξης Γεωργούλης τρολάρει το τι παραγγέλνεις, τι έρχεται με τον εαυτό του

Και η μεγαλύτερη πλάκα είναι πως δεν το ξεκίνησε ο ίδιος o Αλέξης Γεωργούλης. Το ξεκίνησε η Φανή Χαλκιά που τον είχε χθες στο γυμναστήριο να λιώνει για να φτιάξει κορμί και να βελτιώσει και τη φυσική του κατάσταση. Μια απόφαση που πήρε μετά από τα χρόνια που έμεινε εκτός και έκανε πιο καθιστική ζωή λόγω της εκλογής του στο Ευρωκοινοβούλιο.

Πλέον που δεν είναι Ευρωβουλευτής, έβαλε στόχο να ξαναγίνει fit και ποια καλύτερη από την κολλητή και Ολυμπιονίκη Φανή Χαλκιά για να τον βάλει σε σειρά;

