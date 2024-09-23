Γιάννης Βαρδής: Οικογενειακά στον δρόμο του Μοσχάτου που ονομάστηκε οδός Αντώνη Βαρδή

Σίγουρα δεν θα ξεχάσουν ποτέ αυτή την ημέρα ο Γιάννης Βαρδής, η σύζυγός του Νατάσα Σκαφίδα και τα παιδιά τους, αλλά και τα ανίψια του μεγάλου συνθέτη και τραγουδιστή Άκης Δείξιμος και Κώστας Δόξας, αφού την Παρασκευή όλοι μαζί βρέθηκαν στο Μοσχάτο, τη γειτονιά που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο πατέρας του Αντώνης Βαρδής, καθώς το Δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να δώσει το όνομά του σε έναν δρόμο της περιοχής προς τιμήν του.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.