Γιάννης Βαρδής: Οικογενειακά στον δρόμο του Μοσχάτου που ονομάστηκε οδός Αντώνη Βαρδή

Μια πολύ σημαντική στιγμή για όλη την οικογένεια

Σίγουρα δεν θα ξεχάσουν ποτέ αυτή την ημέρα ο Γιάννης Βαρδής, η σύζυγός του Νατάσα Σκαφίδα και τα παιδιά τους, αλλά και τα ανίψια του μεγάλου συνθέτη και τραγουδιστή Άκης Δείξιμος και Κώστας Δόξας, αφού την Παρασκευή όλοι μαζί βρέθηκαν στο Μοσχάτο, τη γειτονιά που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο πατέρας του Αντώνης Βαρδής, καθώς το Δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να δώσει το όνομά του σε έναν δρόμο της περιοχής προς τιμήν του.

