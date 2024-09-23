Μαρία Κορινθίου: Η πρώτη συνέντευξή της μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου της. Τι είπε για τον χωρισμό;

Και λέμε αναμενόμενη γιατί ήταν γνωστό πως η Μαρία Κορινθίου θα κάνει την πρώτη εμφάνιση μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου της από τον Γιάννη Αϊβάζη στην εκπόμπή της κολλητής της φίλης Σίσσυς Χρηστίδου καθώς σίγουρα ήθελε τουλάχιστον να νιώθει άνετα με τον άνθρωπο που θα είναι απέναντί της στις πρώτες της δηλώσεις για αυτό το θέμα.

Κάπου που ήξερε οτι θα την αντιμετωπίσουν με αγάπη σε αυτή τη δύσκολη για την ίδια περίοδο, όσο ήπια κι αν ήρθε τελικά ως απόφαση.

