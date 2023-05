Ken Loach: Η ταινία «The Old Oak» θα είναι η τελευταία του - «Είμαι σχεδόν 90 ετών, χάνω τη μνήμη και την όρασή μου»

Ο θρυλικός Βρετανός σκηνοθέτης Κεν Λόουτς απάντησε στις φήμες ότι η νέα του ταινία «The Old Oak» (Η Παλιά Βελανιδιά) θα είναι η τελευταία του. Παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου στο Φεστιβάλ των Καννών το νέο κινηματογραφικό του έργο, ο Κεν Λόουτς ρωτήθηκε από το «Deadline» εάν αληθεύουν οι αναφορές περί συνταξιοδότησής του. «Μέρα με τη μέρα», απάντησε. «Αν ξυπνάς το πρωί και δεν είσαι στη στήλη με τις νεκρολογίες. Μέρα με τη μέρα», τόνισε.



Σε δηλώσεις του στο THR, ο σκηνοθέτης είπε «θα ήταν δύσκολο να γυρίσει ξανά ταινία μεγάλου μήκους» επειδή «οι λειτουργίες εξασθενούν». «Οι ταινίες χρειάζονται μερικά χρόνια και θα γίνω σχεδόν 90», είπε αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επόμενης ταινίας. «Η βραχυπρόθεσμη μνήμη φεύγει και η όρασή μου είναι πολύ κακή τώρα, οπότε είναι πολύ δύσκολο», διευκρίνισε.

