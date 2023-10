John Carpenter: Ο μετρ των ταινιών τρόμου βρήκε τη Margot Robbie υπέροχη στην ταινία «Barbie»

Ο θρυλικός σκηνοθέτης Τζον Κάρπεντερ είπε ότι είναι ακόμα σε σοκ επειδή είδε την ταινία «Barbie» αυτό το καλοκαίρι.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας θρίλερ «Halloween» μίλησε για το φιλμ «Barbie» στους Los Angeles Times λέγοντας και τόνισε ότι μέρη του κινηματογραφικού έργου της Γκρέτα Γκέργουιγκ που κατέριψε ρεκόρ εισπράξεων από την προβολή της στους κινηματογράφους «ήταν ακατανόητα».

“It’s just not my generation. … I can sum it up. She says, ‘I don’t have a vagina,’ and then at the end, ‘I’m going to go to a gynecologist!’ That’s the movie to me.’

— John Carpenter on #Barbie



The Times' @jenyamato interviews the horror master: https://t.co/qKOSeFci0g pic.twitter.com/Fta9oFYkiu