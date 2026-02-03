Η Βαμβακού αποκτά ξανά ζωή

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι νέοι της περιοχής βλέποντας το χωριό τους να ερημώνει χρόνο με τον χρόνο, αποφάσισαν να δράσουν και να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους

Η Βαμβακού είχε να δει γέννηση περίπου τρεις δεκαετίες!

Ανάλογες προσπάθειες για αναγέννηση της ελληνικής επαρχίας να συντελούνται στην Ευρυτανία, την Καρδίτσα, τον Έβρο και αλλού

Του Νικόλα Μπάρδη

Τον περασμένο αιώνα η Βαμβακού Λακωνίας ήταν κεφαλοχώρι και αριθμούσε περίπου 1.200 κατοίκους, ενώ το 2017 έφτασε να έχει μόλις 9 μόνιμους κατοίκους. Οι νέοι της περιοχής βλέποντας το χωριό τους να ερημώνει χρόνο με τον χρόνο, αποφάσισαν να δράσουν και να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Χτύπησαν, λοιπόν, την πόρτα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και αφού βρήκαν το κεφάλαιο, άρχισαν να χτίζουν το χωριό τους από το μηδέν. Στόχος τους να το κρατήσουν ζωντανό, και να δείξουν σε όλους τους ανθρώπους, πως μπορείς να ζεις καλά και στην επαρχία, μακριά από την πρωτεύουσα.

Αρχικά άνοιξαν έναν χώρο εστίασης, ως σημείο συνάντησης, έπειτα δύο ξενώνες, ενώ ακολούθησε η ανακαίνιση του σχολείου, που πλέον λειτουργεί σαν πολυχώρος πολιτισμού. Η Βαμβακού αργά αλλά σταθερά άρχισε να βρίσκει την ταυτότητά της, ενώ σήμερα μένουν εκεί 30 κάτοικοι. Το highlight της προσπάθειας που συντελείται εκεί, είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γεννηθεί δύο παιδιά στο χωριό. Σημειωτέον η Βαμβακού είχε να δει γέννηση περίπου τρεις δεκαετίες! Οι λιγοστοί κάτοικοι είναι κυριολεκτικά σαν μία οικογένεια, και ο ένας είναι στήριγμα για τον άλλον, όποτε αυτό χρειαστεί. Κάθε ημέρα ξυπνούν με χαμόγελο και όρεξη, και θέλουν να δουν τον τόπο τους να αναγεννιέται.

Όπως λένε και οι ίδιοι στην κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα έχουν ακόμη μεγάλο δρόμο μπροστά τους να διανύσουν, όμως συνεχίζουν ακάθεκτοι την προσπάθειά τους. Μέσα από την δραστηριοποίησή τους στην περιοχή θέλουν να δείξουν στον κόσμο, πως μπορεί κάποιος να ζήσει ευτυχισμένος και αυτάρκης και σε ένα μικρό χωριό, ή μία κωμόπολη, μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα της πατρίδας μας. Σίγουρα μία τέτοια απόφαση απαιτεί κάποιες θυσίες, αλλά με καλή θέληση όλα βρίσκουν τον δρόμο τους. Το κράτος με τη σειρά του θα πρέπει να επικροτεί προσπάθειες σαν κι αυτή, και να στέκεται έμπρακτα δίπλα τους, και όχι να τους ξεχνά.

Εκτός από την Λακωνία έχουμε δει ανάλογες προσπάθειες για αναγέννηση της ελληνικής επαρχίας να συντελούνται στην Ευρυτανία, την Καρδίτσα, τον Έβρο και αλλού. Πολλοί άνθρωποι έχουν κουραστεί από τους γρήγορους ρυθμούς ζωής και το άγχος της Αθήνας, και αναζητούν μία πιο ανθρώπινη και ήσυχη καθημερινότητα μακριά από τη βαβούρα και το καυσαέριο. Από το βορειότερο τμήμα της χώρας μας, μέχρι το νοτιότερο νησί η ελληνική επικράτεια είναι γεμάτη με πανέμορφα μα σχεδόν έρημα χωριά που ζητούν μία δεύτερη ευκαιρία. Θέλουν να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας, για να κρατήσουν εκεί τους νέους ανθρώπους, που είναι το μέλλον αυτού του τόπου. Στην επίτευξη αυτού του στόχου η στήριξη της πολιτείας καθίσταται πιο αναγκαία από ποτέ.



Πηγή: skai.gr

