Από σήμερα, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ξεκινά ένα οδοιπορικό στην όμορφη Λακωνία, καταγράφοντας όμορφες εικόνες, προβλήματα και συγκινητικές ανθρώπινες ιστορίες. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Δείτε trailer:

Ταξιδεύουμε ως το χωριό Απιδιά, για να βρούμε τη γηραιότερη ελιά της Πελοποννήσου, που εδώ και 2.000 χρόνια εξακολουθεί να παράγει ελαιόλαδο.

Πηγαίνουμε ως το Γύθειο, για να γνωρίσουμε τον πρώτο Έλληνα ασθενή με σκλήρυνση κατά πλάκας που κατέκτησε το Κιλιμάντζαρο.

Διχασμός έχει προκληθεί στην τοπική κοινωνία της Μονεμβασιάς με το έργο κατασκευής που θα συνδέει με τελεφερίκ την είσοδο της Καστροπολιτείας με την άνω πόλη. Το ΣτΕ απέρριψε τις δύο προσφυγές που είχαν ασκήσει η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), ο Σύλλογος Φίλων Μονεμβασιάς και πολίτες της περιοχής, προτάσσοντας την ανάγκη να βελτιωθεί η προσβασιμότητα στην Καστροπολιτεία και έτσι το τελεφερίκ αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2026. Αρκετοί κάτοικοι συνεχίζουν να υποστηρίζουν πως θα αλλοιωθεί το τοπίο της Καστροπολιτείας, ενώ τοπικοί φορείς και ξενοδόχοι υποστηρίζουν πως θα φέρει μια νέα πνοή στην πόλη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.