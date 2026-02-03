Η υπεραιωνόβια ελιά της Απιδιάς

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Απιδιά ήταν το μοναδικό χωριό της Λακωνίας που καλλιεργούσε καπνό κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας

Του Νικόλα Μπάρδη

Περίπου 60 χιλιόμετρα έξω από την Σπάρτη συναντούμε το ιστορικό χωριό της Απιδιάς, όπου σήμερα αριθμεί 600 μόνιμους κατοίκους. Το χωριό βρίσκεται χτισμένο σε υψόμετρο 270 μέτρων, στους πρόποδες του Όρους Κριτσόβα, και κατοικείται ανελλιπώς ήδη από την Νεολιθική Εποχή! Πολύ κοντά στον σημερινό οικισμό έχουν έρθει στο φως πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων, που αποτελούν μάρτυρες της μακραίωνης ιστορίας του τόπου.

Η Απιδιά ήταν το μοναδικό χωριό της Λακωνίας που καλλιεργούσε καπνό κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Η ποικιλία που καλλιεργούνταν ήταν «τσεμπέλια» και τα τελευταία χρόνια «βιρτζίνια». Η καπνοκαλλιέργεια έφερε πλούτο στο χωριό, ενώ αναπτύχθηκε η επικοινωνία και το εμπόριο με τις γύρω περιοχές. Απομεινάρι της καλλιέργειας του καπνού αποτελούν σήμερα οι εγκαταλελειμμένοι φούρνοι στον κάμπο. Κόσμημα της Απιδιάς, με τα παραδοσιακά πετρόχτιστα σπίτια, είναι ο ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που βρίσκεται στο κέντρο του χωριού και χρονολογείται από τον 10ο αιώνα. Πρόκειται για τρίκλιτη θολοσκέπαστη βασιλική, μεγάλου μεγέθους, με αρκετές επιρροές από την ανατολίτικη τεχνοτροπία. Μάλιστα, το 1962 ανακηρύχθηκε ιστορικό διατηρητέο μνημείο.

Εκτός, όμως, από τον ιστορικό ναό, οι κάτοικοι της Απιδιάς έχουν έναν ακόμη λόγο να υπερηφανεύονται. Κι αυτός δεν είναι άλλος, από την υπεραιωνόβια ελιά που βρίσκεται εκεί για περισσότερα από 2.000 χρόνια! Πρόκειται για την παλαιότερη ελιά της Πελοποννήσου, και ένα διατηρητέο μνημείο της φύσης, που ακόμη και σήμερα μετά από τόσα πολλά χρόνια, στέκει ακλόνητο στο πέρας του χρόνου και είναι ένα δέντρο παραγωγικό, καθώς μόλις πέρυσι έδωσε εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδο, με φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που το καθιστούν ανεκτίμητο για την ανθρώπινη υγεία. Συγκεκριμένα η ιστορική αυτή ελιά παρήγαγε το περασμένο έτος 94 κιλά καρπό, και έβγαλε 16 κιλά και 800 γραμμάρια λάδι.

Οι κάτοικοι της περιοχής συνηθίζουν να την αποκαλούν «ελιά του Χριστούλη», καθώς σύμφωνα με την τοπική παράδοση χρονολογείται από την εποχή του Χριστού. Σήμερα πλήθος κόσμου πηγαίνει στην περιοχή για να τη δει από κοντά, αλλά και να αγοράσει τα ξεχωριστά προϊόντα που παράγει. Όπως λένε χαρακτηριστικά οι ντόπιοι στην κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα, «έχουν κλείσει 2.000 χρόνια ζωής μέσα σε ένα μπουκάλι». Η ιστορική αυτή ελιά έχει περίμετρο κορμού 14 μέτρα, εμβαδόν 60 τ.μ. και ύψος πάνω από 8 μέτρα, ενώ εντυπωσιάζει όσους την αντικρίζουν από κοντά. Αναμφίβολα αποτελεί σήμα κατατεθέν της περιοχής, κι αν ο δρόμος σας βγάλει σ’ αυτήν την πλευρά της Πελοποννήσου, κάντε μία στάση και στην Απιδιά.



