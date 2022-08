Μπάιντεν vs σακάκι: Η «μάχη» για να φορέσει το σακάκι του έξω από το ελικόπτερο -Δείτε βίντεο

Viral έγινε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, την ώρα που έβγαινε από το ελικόπτερο.

Για αρκετά λεπτά, καθώς όπως φαίνεται δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση για τον ίδιο, προσπαθούσε να φορέσει το σακάκι του, αφού ο αέρας δεν ήταν σύμμαχός του. Το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media έγινε γρήγορα viral και τον δείχνει να προσπαθεί να βάλει το σακάκι, ενώ του πέφτουν τα γυαλιά ηλίου από το πρόσωπο και ο αέρας δεν τον βοηθά.

Τη λύση έδωσε η Πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν, η οποία τον βοήθησε τελικά να το βάλει!

President Biden struggles to put on his blazer before dropping his trademark Aviators pic.twitter.com/6t0oQFw0H2