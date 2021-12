Ίσως έχεις ακούσει πολλά κι έχεις διαβάσει ακόμη περισσότερα για το φάσμα του αυτισμού. Η νέα σειρά του Amazon Prime, έρχεται για να επιβεβαιώσει αλλά και να καταρρίψει ορισμένους μύθους γύρω από αυτό. To trailer έχει ήδη κυκλοφορήσει και μας δίνει μία πρώτη ιδέα για το τι να περιμένουμε.

Στο As We See It παρακολουθούμε τις ζωές τριών συγκατοίκων

Ο Jack, o Harrison και η Violet διανύουν τη δεκαετία των ’20 και μένουν μαζί στο ίδιο σπίτι. Και οι τρεις βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού κι αυτό προσθέτει μία επιπλέον πρόκληση για κάθε βήμα που θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Θέλουν να κάνουν φίλους, να βρουν μία δουλειά, να ερωτευτούν ή έστω απλά να ξεκινήσουν να βγαίνουν έξω από το σπίτι χωρίς φόβο. Όπως βλέπουμε σε κάποιες σκηνές, αυτά τα “απλά, καθημερινά” μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα δύσκολα για τους ίδιους.

Κάθε χαρακτήρας έχει τη δική του πρόκληση να αντιμετωπίσει. Κάποιες φορές έχουν τη βοήθεια της οικογένειάς τους, ενώ άλλες προσπαθούν απλά να στηρίξουν ο ένας τον άλλον. Ο Jack έχει μεν μία σταθερή δουλειά, αλλά δυσκολεύεται να κάνει νέους φίλους. Η Violet αποφασίζει να δοκιμάσει την τύχη της στα dating apps γιατί απλά θέλει μία σχέση. Όσο για τον Harrison, εκείνος προσπαθεί να κάνει το πολύ γενναίο βήμα και να βγει από το σπίτι, έστω για μία βόλτα. Σε όλες αυτές τους τις προσπάθειες, έχουν και τη βοήθεια της Mandy, της φροντίστριάς τους.

Το As We See It βασίζεται στην Ισραηλινή σειρά On the Spectrum

Κι εκεί παρακολουθούμε τις ζωές τριών συγκατοίκων που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με τη ζωή και να ανεχτούν ο ένας τον άλλον. Μέσα σε 10 επεισόδια, εκτυλίσσεται μία τρυφερή και γλυκόπικρη κωμωδία με πολλά απρόοπτα που δείχνουν πραγματικά το τι σημαίνει να ζεις στο φάσμα. Έτσι, οι δημιουργοί του On the Sectrum επιστρέφουν και αυτή τη φορά για τη μεταφορά της σειράς στο Amazon Prime.

To As We See It θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Ιανουαρίου 2022.

