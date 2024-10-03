R. Kelly: Η κόρη του μιλάει πρώτη φορά για τα σεξουαλικά εγκλήματα του πατέρα της

Η κόρη του R. Kelly, Τζοάν, μιλά για τον πατέρα της, ο οποίος κρίθηκε ένοχος το 2021 για σεξουαλική εμπορία, σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και εκβιασμό σε ένα νέο ντοκιμαντέρ.

Το μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει συνεντεύξεις με την Τζοάν και τα αδέρφια της Τζάα Κέλι και Ρόμπερτ Κέλι Τζούνιορ καθώς και τη μητέρα τους Ντρέα Κέλι, η οποία ήταν παντρεμένη με τον τραγουδιστή από το 1996 έως το 2009. Όλοι μιλούν για τη «σκοτεινή πραγματικότητα του να ζεις στη σκιά μιας από τις πιο διαβόητες μορφές της μουσικής».

«Κανείς δεν θέλει να είναι το παιδί του πατέρα που είναι εδώ έξω και πληγώνει γυναίκες και παιδιά» λέει η Τζοάν στο τρέιλερ της ταινίας. «Ξέρει ακριβώς γιατί δεν μπορούμε να έχουμε τη σχέση που θα θέλαμε να έχουμε μαζί του» αναφέρει προσθέτοντας δακρυσμένη: «Ήταν τα πάντα για μένα».

Η επίσημη περίληψη της ταινίας αναφέρει ότι στην ταινία, η Τζοάν θα μοιραστεί «ένα σπαρακτικό μυστικό που γκρέμισε την παιδική της ηλικία και την άλλαξε για πάντα». «Για πολύ καιρό, δεν ήθελα καν να πιστέψω ότι συνέβη» σημειώνει στο τρέιλερ. «Δεν ήξερα, ακόμα κι αν ήταν κακός άνθρωπος, ότι θα έκανε κάτι σε μένα».

«Το ότι δεν είσαι καλός σύζυγος δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να είσαι καλός πατέρας – και το γεγονός ότι δεν προσπαθεί καν» προσθέτει η Ντρέα. «Ό,τι μου έκανε, το έκανε. Αλλά δεν έπρεπε να το κάνει στα παιδιά μου» υπογράμμισε.

Νωρίτερα φέτος, ομοσπονδιακό δευτεροβάθμιο δικαστήριο στο Σικάγο επικύρωσε την καταδίκη του R. Kelly και την ποινή κάθειρξης 20 ετών για κατοχή παιδικής πορνογραφίας και αποπλάνηση παιδιών.

R. Kelly’s Daughter Speaks Out in Upcoming Documentary: 'I Will Not Take My Son to a Prison to Meet His Grandfather' https://t.co/B909eF7dhE — People (@people) October 2, 2024

Ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός παραγωγός της R&B, hip hop και pop κρίθηκε ένοχος για έξι από τις 13 κατηγορίες για κατοχή και παραγωγή παιδικής πορνογραφίας και δελεασμό ανηλίκου τον Σεπτέμβριο. Τον Φεβρουάριο καταδικάστηκε σε 20 χρόνια κάθειρξη, αλλά θα εκτίσει σχεδόν όλη την ποινή του ταυτόχρονα μαζί με την ποινή φυλάκισης που είχε πέρυσι για εκβιασμό και εμπορία.

Η πρόσθετη ποινή σημαίνει ότι συνολικά ο R. Kelly θα εκτίσει πλέον 31 χρόνια κάθειρξη και δεν θα δικαιούται αποφυλάκιση μέχρι τα 80 του χρόνια.

Στις αρχές του έτους, προβλήθηκε το τελευταίο μέρος της σειράς ντοκιμαντέρ «Surviving R. Kelly» στο Lifetime, που αφορά τη δίκη του σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του το 2022. Η σειρά εξετάζει επίσης τον ρόλο που έπαιξαν εκείνοι που ήταν γύρω του, είτε κλείνοντας το μάτι στην κακοποίησή του για τρεις δεκαετίες είτε βοηθώντας τον να δει τα θύματά του, όπως κλείνοντας πτήσεις για ανήλικα κορίτσια για να ταξιδέψουν.

Εξέτασε επίσης τον γάμο του R.Kelly με την αείμνηστη τραγουδίστρια Aaliyah, αποκαλύπτοντας ότι φίμωσε εκείνη και την οικογένειά της με μια συμφωνία μη αποκάλυψης μετά την ακύρωση του γάμου τους, ο οποίος έγινε όταν η Aaliyah ήταν 15 ετών με την ηλικία της πλαστογραφημένη ως 18 στο πιστοποιητικό γάμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

