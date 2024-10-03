Πάρτι στη Στέγη 2024: Σήμερα Πέμπτη 3 Οκτωβρίου στη γειτονιά του Νέου Κόσμου

Το πάρτι της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση επιστρέφει στη γειτονιά του Νέου Κόσμου. Μαζί του, επιστρέφουμε και εμείς. Όμως, δεν ερχόμαστε απλά πίσω. Ερχόμαστε πιο κοντά. Ο ένας με την άλλη. Αγκαλιά με όλη την πόλη, στην πρώτη μας συνάντηση προτού ξεκινήσει η καινούρια σεζόν.

Το πάρτι στη γειτονιά είναι η μεγαλύτερη γιορτή της Στέγης – η ανάσα που τόσο χρειαζόμαστε προτού βουτήξουμε στις δράσεις της νέας σεζόν. Στον Νέο Κόσμο, εκεί όπου που κάθε χρόνο χορεύουν περισσότεροι από 10.000 ανθρώπους, στο καθιερωμένο street πάρτι που μας παρασύρει και μας ενώνει.

Το πρόγραμμα, σε συνεργασία με το Plisskën Festival, ξεκινά με ένα ξεσηκωτικό παιδικό πρόγραμμα από το Bobos Arts Festival με μουσική, χορό, bubbles και πολλές άλλες εκπλήξεις – γιατί σε ποιον δεν αρέσουν; Περιλαμβάνει DJ set με επιλεγμένες μουσικές για όλη την οικογένεια από το “Bobos Family Radio”, διαδραστικό χορευτικό δρώμενο από την ομάδα χορού “Art can Act”, Bubble Show από τους “Kokoika”, περιφερόμενο δρώμενο από τους “Μαριονέτες Τζίκας”.

Την ένταση θα ανεβάσει ένα πολυσυλλεκτικό lineup με αναπάντεχα ονόματα της εγχώριας και διεθνούς μουσικής σκηνής: o Αθηναίος μύστης της northern soul και κυνηγός σπάνιων βινυλίων DJ Breakin Moves, η νέα φωνή της ελληνικής ραπ Ladele, η Billie Kark με το δικό της Πάρτι, το φαινόμενο της ελληνικής house και τέκνο σκηνής K.atou, το δυναμικό hip-hop δίδυμο των Joker/Two-Face και, τέλος, η εκρηκτική Αυστραλιανή DJ και παραγωγός HAAi με τη μελωδική τέκνο της.

Lineup

18:00-19:00 | Παιδικό session

19:00-19:40 | Breakin Moves

19:45-20:10 | Ladele

20:15-20:35 | Billie Kark

20:40-21:35 | K.atou

21:40-22:25 | Joker/Two-Face

22:30-00:00 | HAAi

Παιδικό session από το Bobos Arts Festival

Το πρόγραμμα ξεκινά με ένα Kids Party που περιλαμβάνει DJ set με επιλεγμένες μουσικές για όλη την οικογένεια από το Bobos Family Radio, καθώς και ένα διαδραστικό χορευτικό δρώμενο από την ομάδα χορού Art can Act, το οποίο προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να έρθουν σε επαφή με διάφορα είδη χορού, να εξερευνήσουν μοναδικές κινήσεις και ακροβατικά και να δημιουργήσουν μια διασκεδαστική χορογραφία. Θα συμμετάσχουν επίσης η ομάδα Kokoika με ένα περιφερόμενο Bubble Show, καθώς και το πελώριο μυθικό πτηνό «Μπενού» των «Μαριονέτες Τζίκας», το οποίο μετά από αιώνες θα ξανανοίξει τα φτερά του για μια εντυπωσιακή πτήση στη γειτονιά της Στέγης.

Breakin Moves

Breakin Moves

Το ταξίδι στη Μέκκα της μουσικής φαίνεται ανεξάντλητο για τον Breakin Moves, που έχει περάσει από soulboy σε μάγο του beat machine. Πρόκειται για έναν Αθηναίο DJ και digger βινυλίων που διαμορφώθηκε στα υπόγεια δισκάδικα και στις σκονισμένες αποθήκες στην καρδιά της αρχαίας πόλης. Το μουσικό του οπλοστάσιο εκτείνεται από την τουρκική ψυχεδέλεια και τα Afro beats μέχρι το boogie, τους σκοτεινούς ρυθμούς του Roland TR-707, την deep house και ακόμη και την jungle των αρχών του 90. Είναι ιδρυτικό μέλος του Bomba Energia Sound System και ο αγαπημένος των DJs της Αθήνας.

Ladele

Ladele

Η ανερχόμενη rapper Ladele, που μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη και έχει καταγωγή από τη Νιγηρία, έκανε το ντεμπούτο της στην ελληνική ραπ σκηνή το 2022. Συνδυάζει new wave ήχους, αφοπλιστικούς στίχους και μια δυνατή σκηνική παρουσία. Μετράει δύο EPs (ένα solo κι ένα σε συνεργασία με τον Rima) και μια πληθώρα κομματιών τόσο ως solo artist όσο και με άλλους καλλιτέχνες της σκηνής, όπως οι Tsaki, DJ Silence, Χαρά, Grizzle, Split, και άλλοι.

Billie Kark

Billie Kark

Η Billie Kark είναι καλλιτέχνιδα με έδρα την Αθήνα. Το μουσικό της όραμα είναι να αφήνει ελεύθερη τη φαντασία της για να δημιουργεί κάτι ασυνήθιστο και απροσδόκητο. Φιλοδοξεί να συνδέσει δύο πολύ διαφορετικά μουσικά είδη: την ηλεκτρονική μουσική και το ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι. Μιας και είναι Ελληνίδα, της αρέσει να πειραματίζεται με ενδογενή στοιχεία, όπως είναι η πολυφωνία, οι ελληνικοί στίχοι και ιδιωματισμοί και, μερικές φορές, τοπικά όργανα. Πράγματα όπως η φύση, η λαογραφική παράδοση και η μαγεία ήταν πάντα πηγές της έμπνευσής της και τα αγαπημένα της θέματα είναι η ελευθερία, ο θάνατος και η αναγέννηση.Ο ήχος της μπορεί να περιγραφεί ως ambient και αιθέριος, αλλά μερικές φορές και σκοτεινός ή μυστηριώδης. Της αρέσει να συνδυάζει αιχμηρές υφές με απαλά και ήρεμα φωνητικά και μελωδίες. Κατά την παράστασή της, η Billie ελπίζει να μας μεταφέρει σε έναν κόσμο γεμάτο μυθικά πλάσματα, όπως νεράιδες και άλλα πνεύματα των δασών, και να μας βοηθήσει να χαθούμε στη δική μας φαντασία μας ενώ χορεύουμε.

K.atou

K.atou

Η K.atou ανήκει σε ένα συγκεκριμένο είδος DJ: αυτούς που προτιμούν εκείνη τη στιγμή του πάρτι που οι άμυνες έχουν πέσει, κι έτσι μπορεί να χτιστεί μια πιο ουσιαστική σχέση με τον κόσμο. Αρχισε να βυθίζεται στη συλλογή δίσκων από την ηλικία των 17 ετών και ξεκίνησε να κάνει ραδιόφωνο κατά τη διάρκεια των σπουδών της στην Κέρκυρα στα τέλη της εφηβείας της. Από αυτούς τους σπόρους καλλιεργήθηκε η ισόβια αφοσίωσή της στο DJing, ενώ η εκπαίδευσή της απέκτησε μεγαλύτερο βάθος χάρη στον χρόνο που πέρασε στο Λονδίνο και το Βερολίνο. Εκείνη την εποχή άρχισε να σφυρηλατεί σχέσεις με αγωγούς κομβικής σημασίας για την ευρωπαϊκή σκηνή της house και της techno, κυκλοφορώντας κάποιες πρώτες παραγωγές στο label Einmaliens με το Nutown Project, όπως και στο Lick My Deck, σε συνεργασία με τον Mikael Stavöstrand. Το 2009 επέστρεψε στην Αθήνα και παραδόθηκε στη σκηνή της πόλης της, με μια σειρά από προσωπικά events αλλά και residencies. Περιοδεύει ανά την υφήλιο με εμβληματικές εμφανίσεις στην Ευρώπη, στη Νότια Αμερική και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, κάνει εκπομπή σε δύο διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς: στον Fade radio ως K.atou, με τη μηνιαία εκπομπή “K.atou’s Monthly Catch”· και στο Stegi Radio ως Janet Davis, με τη μηνιαία εκπομπή “Tuesday’s Child is Full of Grace”.Με το μυαλό της σταθερά προσανατολισμένο στο να χαράξει με αφοσίωση τη δική της διαδρομή ως DJ, η K.atou διατηρεί τη θέση της στην εμπροσθοφυλακή της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής, τόσο στην Ελλάδα όσο και αλλού.

Joker/Two-Face

Από την θρυλική κολεκτίβα των Bong Da City μέχρι την καθολική underground αποδοχή των Joker/Two-Face στη vibrant αισθητική, μπήκε πολύ νερό στο αυλάκι για τον Styl Mo και τον Tsaki. Το ντουέτο, που δεν φοβάται να πειραματιστεί με το στυλ του, τόσο στα flows όσο και στους στίχους, δημιούργησε τον δικό του μοναδικό new school ήχο, και καθιερώθηκε γρήγορα στη σκηνή. Οι J2F, αναγνωρίσιμοι όσο λίγοι, παραγωγικοί όσο ακόμη λιγότεροι και πάντα ευρηματικοί σε κάθε τους βήμα, δεν σταματούν να εκπλήσσουν με τη δισκογραφική συνέπεια, τη συναυλιακή τους ενέργεια και την ασυναγώνιστη φρεσκάδα τους!

HAAi

HAAi

Η HAAi – DJ και παραγωγός που γεννήθηκε στην Αυστραλία και ζει στο Λονδίνο, Η άνοδος της HAAi ήταν γρήγορη από την αρχή. Αφού λάνσαρε δύο EPs –τα “Feel Good” και “Motorik Voodoo Bush Doof Musik”– που έτυχαν μεγάλης αποδοχής στη δική της εταιρεία, την Coconut Beats, κυκλοφόρησε το “Systems Up, Windows Down” στη Mute το 2019, ενώ το 2020 ακολούθησε το “Put Your Head Above the Parakeets”. Στην καραντίνα άρχισε να δουλεύει το “Baby, We’re Ascending”, ένα ταξίδι 13 κομματιών που παρασύρει τους ακροατές σε μια διαδρομή μέσα από hardcore και ηχογενή beats, σαρωτικές, πολύχρωμες γραμμές στο synth και φωτεινά, παραμορφωμένα φωνητικά samples, σηματοδοτεί το ντεμπούτο της και την πρώτη ολοκληρωμένη κυκλοφορία της από τότε που άνοιξαν ξανά τα κλαμπ.. Το άλμπουμ, που πρόκειται να κυκλοφορήσει από τη Mute, περιλαμβάνει μια τεράστια και εκλεκτική ποικιλία φωνών, όπως ο Jon Hopkins, ο Alexis Taylor των Hot Chip, η τραγουδίστρια Obi Franky και τ@ ποιητ@ spoken word και ακτιβιστ@ Kai Isaiah Jamal.

Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2024 | Στους δρόμους γύρω από τη Στέγη | 18:00 - 00:00

Είσοδος ελεύθερη



