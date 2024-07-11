H Κόνι Μεταξά επέλεξε να κυκλοφορήσει σε διασκευή ένα πολύ γνωστό πλην όμως όχι για τους λόγους που φαντάζεστε, κομμάτι του 1995 (Η Κόνι ήταν 4 ετών όταν κυκλοφόρησε) .

Το «Αν πας με άλλη θα σου σπάσω το κεφάλι» σε μια σύγχρονη version πολύ ταιριαστή με το ύφος και στο στιλ της. Και κατά τη γνώμη μας της πάει κιόλας.

Το εν λόγω κομμάτι όμως είναι ο «εφιάλτης» της Πέγκυς Ζήνα, είναι το κομμάτι που δεν έχει ξαναπεί από τότε και μάλλον δε θέλει κιόλας αφού έκανε χρόνια να το «ξεπλύνει» από πάνω της.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.