Κατερίνα Καραβάτου: «Ήθελα να κάνω μια αλλαγή, να δοκιμαστώ σε κάτι διαφορετικό»

Μια συνέντευξη για το νέο της τηλεοπτικό βήμα στην παρουσίαση του ανανεωμένου «Power of Love» του ΣΚΑΙ έδωσε η Κατερίνα Καραβάτου στο Down Town Κύπρου και στον Γιάννη Χατζηγεωργίου.

-Σου αρέσει αυτός ο νέος κύκλος τηλεοπτικής πορείας που ακολουθείς τον τελευταίο χρόνο, παρουσιάζοντας εκπομπές-format και όχι live;

«Δεν ήξερα, στο παρελθόν, τι είναι αυτές οι εκπομπές, γιατί ποτέ μου δεν είχα κάνει κάτι αντίστοιχο, με συγκεκριμένο project. Μόνο μία φορά, πολύ παλιά, είχα κάνει στον Alpha, για λίγο, την εκπομπή «Μια νύφη για τον γιο μου», αλλά δεν ήταν το ίδιο και δεν είχε καμία σχέση με αυτό που ζω αυτή τη στιγμή.

Πριν από κάποιο καιρό ένιωσα, ωστόσο, πως θα ήθελα να κάνω μια αλλαγή, να δω πώς είναι να κάνω κι άλλα πράγματα, να δοκιμαστώ σε κάτι διαφορετικό – αλλά αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Ειδικά για έναν άνθρωπο που οι υπόλοιποι, οι υπεύθυνοι των καναλιών, τον έχουν στον μυαλό τους να κάνει κάτι πολύ συγκεκριμένο, κατηγοριοποιώντας τον εν μέρει.

Οπότε αυτή η αλλαγή δεν ήταν εξαρχής εύκολο να γίνει. Στη δική μου περίπτωση, είχαν γίνει κάποιες κρούσεις στο παρελθόν -το «My Style Rocks», δεν ήταν η πρώτη- και όταν πια μου πρότειναν το «My Style Rocks» μου φάνηκε στην αρχή περίεργο, μετά μου εξήγησαν πώς το σκέφτηκαν και γιατί σκέφτηκαν εμένα, κι έτσι αποφάσισα να κάνω αυτό το βήμα.

Από τις πρώτες εβδομάδες, όταν κατάλαβα πώς εγώ μπορώ να αναπτυχθώ μέσα σε αυτά τα projects και τι μπορώ να κάνω, αλλά και κάτω από ποιες συνθήκες δουλειάς, άρχισα να σκέφτομαι πως είμαι ένας πολύ τυχερός άνθρωπος».



-Έχεις σκεφτεί, ωστόσο, την σύγκριση που -ενδεχομένως- μπορεί να γίνει με τους προηγούμενους παρουσιαστές format-εκπομπών που παρουσιάζεις, όπως, για παράδειγμα, τώρα, με την Μαρία Μπακοδήμου, που παρουσίαζε πριν από πέντε χρόνια το «Power of Love», το οποίο ξεκίνησες να παρουσιάζεις κι εσύ;

«Μα, η Μαρία είναι ένας πολύ βασικός λόγος που κάνω αυτό το project και συμφώνησα να το παρουσιάσω! (γελάει). Γιατί εκτιμώ και θαυμάζω πολύ την Μαρία – και ως παρουσιάστρια και ως άνθρωπο.

Η αλήθεια είναι ότι την πήρα τηλέφωνο αφότου συμφώνησα να παρουσιάσω το «Power of Love» και ήταν εξαιρετικά δοτική -μάλιστα, θυμάμαι, που μου είπε στο τηλέφωνο: «Μην τυχόν και δεν το κάνεις!»- και μετά κάναμε μία πολύ ωραία κουβέντα μαζί.

Αυτό που προσπαθώ, γενικά, απ’ τη μεριά μου, να κάνω στα γυρίσματα είναι να φέρνω σ’ αυτά τον δικό μου τρόπο σκέψης, το δικό μου knowhow, τη δική μου εμπειρία, τα δικά μου συναισθήματα, τη δική μου προσωπικότητα και τον χαρακτήρα μου, όπως άλλωστε κάνω με ό,τι μου ανατίθεται».

