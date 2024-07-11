Μπο: «Δεν περίμενα αυτό που συνέβη με Αντωνά και Σοϊλέδη»

Τον Μπο συνάντησε η κάμερα του «Summer’s Cool» και η Κωνσταντίνα Μαύρου και τον ρώτησε ευθέως για το πώς είδε τον χωρισμό της Μαρίας Αντωνά και του Άρη Σοϊλέδη καθώς ο ίδιος υπήρξε φίλος του ζευγαριού. Και ο Μπο δεν δίστασε να απαντήσει:

«Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα όλο αυτό που συνέβη με τη Μαρία Αντωνά και τον Άρη Σοϊλέδη. Από την πλευρά της Μαρίας ήταν ένα ζευγάρι που αγαπιόταν πάρα πολύ. Να είναι καλά τα παιδιά, ο καθένας στη ζωή του, γιατί και οι δύο έχουν προχωρήσει» και συνέχισε μιλώντας για το νέο πρόσωπο στη ζωή της Μαράις Αντωνά δηλαδή τον Γιώργο Λιάγκα:

«Μια χαρά μου φαίνονται η Μαρία με τον Γιώργο Λιάγκα. Ίσως του βγάλει έναν εαυτό που δεν έχουμε ξαναδεί από τον Γιώργο και είναι πολύ ωραίο. Ο Γιώργος αν περάσει από εδώ θα γυρίσουν να τον κοιτάξουν όλοι, δεν περνάει αδιάφορος».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του απάντησε για το αν θα συνεργαζόταν ποτέ με τράπερς:

«Εγώ συνεργάζομαι με τους πάντες. Εδώ έχω συνεργαστεί με λαϊκούς δεν θα συνεργαστώ με τράπερ; Ο καλλιτέχνης έχει μια ευθύνη και μπορεί να επηρεάσει. Ένα παιδί να επηρεάσει και να κάνει κάτι κακό, κάτι λάθος, έχει χαθεί το παιχνίδι.

Τα τραγούδια είναι τραγούδια! Είναι σαν τις ταινίες που υποδύονται κάποιους ρόλους. Κανείς από αυτούς δεν κάνει όλα αυτά που λέει, τουλάχιστον στον βαθμό που τα τραγουδάει» είπε ο Μπο και ολοκληρώνοντας έδωσε μια ευχή για τον άλλο φίλο του τον Αντώνη Ρέμο με αφορμή την περιπέτεια που περνάει με τη δέσμευση της περιουσίας του λόγω της έρευνας για την φοροδιαφυγή:

«Εύχομαι να είναι όλα καλά με τον Αντώνη. Ο Αντώνης είναι γενικότερα ένας καλός άνθρωπος, ένα καλό παιδί».

