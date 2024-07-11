Μια συναυλία που θα μείνει στην ιστορία έδωσε χθες η Δέσποινα Βανδή στο κυριολεκτικά ασφυκτικά γεμάτο Θέατρο Πέτρας. Και φυσικά είχα από κάτω στα VIP τους πιο αγαπημένους της ανθρώπους. Από την κόρη της Μελίνα, στην οποία αφιέρωσε και τραγούδι, ως φυσικά και τον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη που επέστρεψε από την Κρήτη για να βρίσκεται μαζί της σε αυτή τη σημαντική για εκείνη βραδιά.

Στα πλαίσια της περιοδείας που κάνει για τα 30 χρόνια της καριέρας της η Δέσποινα έχει φτιάξει ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και όχι μόνο. Και είναι ένα πρόγραμμα που τη συγκινεί και τη φορτίζει συναισθηματικά πολύ καθώς για κάθε τραγούδι που λέει, χιλιάδες αναμνήσεις ζωής περνάνε μέσα από το κεφάλι της.

