Η Ελλάδα ψηφίζει: Πλήρωσαν ακριβά τα κρυπτονομίσματα - Δείτε τα αποσπάσματα

Ένα ακόμα συναρπαστικό Σαββατόβραδο πέρασε το τηλεοπτικό κοινό συντροφιά με το «Η Ελλάδα ψηφίζει». Το μοναδικό, διαδραστικό τηλεπαιχνίδι-σόου της ελληνικής τηλεόρασης είχε ανοδική πορεία στις μετρήσεις τηλεθέασης με ποσοστό 11,4% στο κοινό 18-54 και 11,1% στο γενικό σύνολο. Η πιο κεφάτη παρέα συντονίστηκε και παρέμεινε στον ΣΚΑΪ διασκεδάζοντας και ψηφίζοντας μέσω της ειδικής εφαρμογής.

Το Final-4 ενέπνευσε αρκετές από τις ερωτήσεις του Σαββάτου 24 Μαΐου, ήταν όμως τα κρυπτονομίσματα που δυσκόλεψαν στον τελικό τις Mamas και τους στέρησαν τη νίκη. Η ομάδα των μαμάδων με τα 9 παιδιά έφτασε μία ανάσα από τις 28.750 ευρώ, ποσό το οποίο έχασε με την τελευταία απάντηση καθώς το τηλεοπτικό κοινό σε ποσοστό 25% θεωρεί τα κρυπτονομίσματα εύκολο χρήμα και το 21% πιστεύει πως είναι απάτη.

Στην πορεία τους προς τον τελικό οι Mamas αντιμετώπισαν τους Tech bros. Η αντροπαρέα έχασε την πρόκριση όταν στην ερώτηση «Δεν θα ήθελες ποτέ να κάνεις λάθος στη δουλειά σου με προϊστάμενο τον…» απάντησαν Β. Σπανούλη. Η επιλογή τους συγκέντρωσε ποσοστό 29% ενώ πρώτος ήρθε ο Γ. Μπαρτζώκας με 36%.

Οι εντυπωσιακές παρουσίες που παρακολουθούν το Final-4 είναι πολλές, ορισμένες όμως ξεχωρίζουν περισσότερο. Ως η πιο «καυτή» παρουσία της διοργάνωσης θεωρήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό με ποσοστό 43% η αθλητικογράφος Δώρα Παντέλη, στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Εστρέλλα Νούρι με 39% και τρίτη η Ολυμπία Χοψονίδου με 18%.

Με την έως σήμερα πορεία του Β. Σπανούλη, το 56% των τηλεθεατών τον βλέπει ως τον επόμενο προπονητή του Ολυμπιακού.

Τα social media έχουν πλέον κυρίαρχη θέση στη ζωή μας όμως εχθές το 68% των χρηστών της εφαρμογής παραδέχτηκε πως δεν θα έβγαινε με κάποιον άγνωστο που του συστήθηκε μέσα από αυτά.

Με την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων να συζητιέται έντονα δεν θα μπορούσε να λείπει από το «Η Ελλάδα ψηφίζει» και η αντίστοιχη ερώτηση. Το 59% βλέπει σε αυτή την απόφαση τη λύση αρκετών προβλημάτων!

Εξίσου μεγάλο ποσοστό συγκέντρωσε και η απάντηση αναφορικά με την πολιτικοποίηση της Eurovision καθώς το 57% των τηλεθεατών δήλωσε πως τους «χαλάει», το 37% θεωρεί πως δεν αποφεύγεται και μόλις το 6% ότι δίνει ενδιαφέρον.

Το πιο διαδραστικό παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης ανανεώνει το ραντεβού του με το τηλεοπτικό κοινό το Σάββατο 7 Ιουνίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ. Οι ερωτήσεις του τηλεοπτικού κοινού έχουν πάντα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αν θέλετε τα νέα διλήμματα θα έρθουν στις οθόνες μας να είναι τα δικά σας αρκεί να τα στείλετε μέσω της ειδικής εφαρμογής στο ielladapsifizei.gr. Γίνετε κι εσείς μέλη της πιο διαδραστικής κοινότητας της ελληνικής τηλεόρασης και ζήστε το παιχνίδι από το σπίτι σας!

