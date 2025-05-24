Big Brother: Όλες οι εξελίξεις στο επεισόδιο του Σαββάτου - Δείτε αποσπάσματα

Το «Big Brother» επέστρεψε στην ώρα του, 23.15, και το Σάββατο 24 Μαΐου, με την αγωνία να κορυφώνεται, καθώς οι συγκάτοικοι του αποφάσισαν πως οι υποψήφιοι προς αποχώρηση για αυτή την εβδομάδα είναι η Ζωή Ασουμανάκη, ο Μπάμπης Καρατζάς, η Θεοφανία Νικολαΐδη και ο Χρήστος Ντεντόπουλος.

Περιμένουμε, λοιπόν, να μάθουμε τη δική τους αντίδραση μπροστά στο ενδεχόμενο της δικής τους αποχώρησης στο live της Κυριακής.

Στο μεταξύ οι εντάσεις με φόντο την επικείμενη αποχώρηση κλιμακώνονται. Ο Χρήστος Ντ. απευθυνόμενος στη Ζωή: «Θες να φύγω;»-«Προφανώς!», απαντά εκείνη.

Η Φένια απορεί που ψηφίζεται: «Δεν ξέρω ποια άτομα με έχουν μένος;»

Έξαλλη η Ζωή με τη συμπεριφορά του φίλου της.

Ζωή: «Συγκρίνομαι εγώ με καμία εδώ μέσα; Σου έχω δείξει ότι ζηλεύω καμία;»



Μπάμπης για την υποψηφιότητά του: «Είναι λογικό οι πιο δυνατοί να κονταροχτυπιούνται»

Μπάμπης για Ζωή: «Με τη Μαρικέλλυ ζηλεύουν η μία την άλλη - Την έχω προτεραιότητα»

Φένια: «Ο Μπάμπης φοβάται μη φύγει, εγώ ούτε καν»

Φένια για Μπάμπη: «Αν εσένα σε βρίζει και στην άλλη δίνει φράουλες κάτι δεν πάει καλά»

