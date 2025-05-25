Μία εβδομάδα γεμάτη απρόσμενες εξελίξεις και εντάσεις ολοκληρώνεται με μία δύσκολη αποχώρηση στο live του Big Brother απόψε, Κυριακή 25 Μαΐου στις 22.20, με παρουσιαστή τον Πέτρο Λαγούτη.

Τέσσερις συγκάτοικοι βρίσκονται μπροστά στην έξοδο από το σπίτι. Η Ζωή Ασουμανάκη, ο Μπάμπης Καρατζάς, η Θεοφανία Νικολαΐδη και ο Χρήστος Ντεντόπουλος περιμένουν να μάθουν ποιους αποφάσισε το τηλεοπτικό κοινό να στηρίξει με την ψήφο του.

Ο σύμβουλος ψυχικής υγείας, Γιώργος Λάγιος, από το πλατό, με την ανάλυσή του θα ρίξει φως σε σχέσεις και συμπεριφορές.

Αποσπάσματα σε πρώτη προβολή θα αποκαλύψουν γεγονότα που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε περισσότερα για τις ισορροπίες μέσα στο σπίτι του Big Brother. Και οι συγκάτοικοι όμως θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν για πρώτη φορά video που αποκαλύπτουν προθέσεις και αποφάσεις που δεν γνωρίζουνε.

Η πόρτα στο σπίτι του Big Brother θα ανοίξει και οι συγκάτοικοι θα έχουν επισκέψεις! Ποιος έρχεται για λίγο μέσα στο σπίτι και τι έχει να τους πει;

Μόλις κλείσουν οι γραμμές της ψηφοφορίας ένας συγκάτοικος θα αποχωρήσει από το Big Brother. Αμέσως μετά οι συγκάτοικοι θα πρέπει να αποφασίσουν σε ανοιχτή ψηφοφορία ποιος θέλουν να είναι ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση!

ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 22.20 ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.